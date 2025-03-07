Водитель микроавтобуса взял на себя вину в смертельном ДТП под Белгородом
Гладков: Водитель автобуса взял на себя ответственность за ДТП с 6 жертвами
Водитель автобуса, который попал в смертельное ДТП по дороге в Новый Оскол, взял на себя вину за произошедшее. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
«Разговаривал вчера с водителем микроавтобуса, который был за рулём, где ехали наши жители. Судя по его словам, причиной аварии является он, хотя я бы не делал такие выводы, потому что понимаю, в каком шоковом состоянии он находился. Вокруг лежали погибшие жители, и слова, конечно, требуют перепроверки», — заявил глава региона.
На данный момент известно о шести погибших, ещё четверо получили ранения — трое находятся в больнице, среди которых один в тяжёлом состоянии.
Напомним, о крупной аварии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Вместе с начальником областного управления МЧС он лично прибыл на место ДТП для выяснения обстоятельств.
Telegram / SHOT