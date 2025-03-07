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7 марта, 07:23

Водитель микроавтобуса взял на себя вину в смертельном ДТП под Белгородом

Гладков: Водитель автобуса взял на себя ответственность за ДТП с 6 жертвами

Водитель автобуса, который попал в смертельное ДТП по дороге в Новый Оскол, взял на себя вину за произошедшее. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Разговаривал вчера с водителем микроавтобуса, который был за рулём, где ехали наши жители. Судя по его словам, причиной аварии является он, хотя я бы не делал такие выводы, потому что понимаю, в каком шоковом состоянии он находился. Вокруг лежали погибшие жители, и слова, конечно, требуют перепроверки», — заявил глава региона.

На данный момент известно о шести погибших, ещё четверо получили ранения — трое находятся в больнице, среди которых один в тяжёлом состоянии.

Один из пострадавших в ДТП в Белгородской области находится в тяжёлом состоянии
Один из пострадавших в ДТП в Белгородской области находится в тяжёлом состоянии

Напомним, о крупной аварии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Вместе с начальником областного управления МЧС он лично прибыл на место ДТП для выяснения обстоятельств.

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Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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