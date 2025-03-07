Водитель микроавтобуса взял на себя вину в смертельном ДТП под Белгородом

Водитель автобуса, который попал в смертельное ДТП по дороге в Новый Оскол, взял на себя вину за произошедшее. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Разговаривал вчера с водителем микроавтобуса, который был за рулём, где ехали наши жители. Судя по его словам, причиной аварии является он, хотя я бы не делал такие выводы, потому что понимаю, в каком шоковом состоянии он находился. Вокруг лежали погибшие жители, и слова, конечно, требуют перепроверки», — заявил глава региона.

На данный момент известно о шести погибших, ещё четверо получили ранения — трое находятся в больнице, среди которых один в тяжёлом состоянии.