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Регион
7 марта, 04:37

Один из пострадавших в ДТП в Белгородской области находится в тяжёлом состоянии

Последствия ДТП в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия ДТП в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Один из четырёх человек, пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Белгородской области вечером 6 марта, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Разговаривал вчера с водителем микроавтобуса, который был за рулём, где ехали наши жители. Судя по его словам, причиной аварии является он, хотя я бы не делал такие выводы, потому что понимаю, в каком шоковом состоянии он находился», сказал губернатор.

Гладков показал последствия крупной аварии автобусов в Белгородской области
Гладков показал последствия крупной аварии автобусов в Белгородской области

Напомним, ДТП произошло вечером 6 марта в районе села Великомихайловка. В результате столкновения «Мерседес Спринтер» и «Хендай» погибли 6 человек — все находились внутри «Мерседеса». Областная прокуратура организовала проверку.

Артём Гапоненко
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