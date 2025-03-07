Один из пострадавших в ДТП в Белгородской области находится в тяжёлом состоянии

Один из четырёх человек, пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Белгородской области вечером 6 марта, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Разговаривал вчера с водителем микроавтобуса, который был за рулём, где ехали наши жители. Судя по его словам, причиной аварии является он, хотя я бы не делал такие выводы, потому что понимаю, в каком шоковом состоянии он находился», — сказал губернатор.