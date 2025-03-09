Россиянка хотела улучшить состояние волос в клинике, но получила заражение крови и лысины

Девушка получила заражение крови и начала лысеть после мезотерапии в Уфе. Клиентка хотела остановить выпадение волос, а получила лысины на местах введения инъекций. 29-летняя девушка решилась на популярную процедуру, чтобы омолодить кожу головы и укрепить корни, чтобы волосы не выпадали. Во время сеанса делают инъекции с разными витаминами и гиалуронкой. Мезотерапию девушка сделала в клинике «Тоник». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Девушка получила заражение крови после мезотерапии в клинике «Тоник». Видео © Telegram/ SHOT

По словам пострадавшей, недомогание появилось сразу после выхода с процедуры. Поднялась высокая температура, головная боль и чувство, будто кожа головы горит. Вызвала скорую. Обезболивающие уколы и попытки сбить температуру не увенчались успехом, этим же вечером её госпитализировали. В больнице девушка провела восемь дней. У неё случился сепсис — заражение крови. Сейчас она стремительно лысеет и поэтому заявила на клинику в СК. Говорит, что там даже не извинились, не говоря уже о компенсации.