Росомаха по-русски: Мужчины в РФ начали пересаживать себе бакенбарды

В российских клиниках по пересадке волос резко вырос спрос на бороды с бакенбардами, как у героя серии фильмов про людей Х Росомахи.

Как рассказали SHOT врачи, стать «оборотнем» можно примерно за 400 тысяч рублей. Сам сеанс занимает около 3–4 часов. Перед началом перевоплощения пациенты с врачом рисуют на лице лучшую версию себя, а затем ждут чуда. Однако в первые дни щёки у них — будто расцарапала кошка, а вот через пару месяцев уже можно хвастаться знакомым.

Результат пересадки бороды и бакенбард. Фото © SHOT

Результат пересадки бороды и бакенбард. Фото © SHOT

При этом раньше наши мужчины поголовно летали в Турцию ради пересадки волос, сейчас же с новой модой на «мохнатые лица» россияне обращаются в московские клиники.