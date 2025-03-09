Росомаха по-русски: Мужчины в РФ начали пересаживать себе бакенбарды
SHOT: В России у мужчин вырос спрос на пересадку бороды и бакенбард
Герой фильма «Люди Икс» Россомаха. Кадр фильм © «Люди Икс», 2000, режиссёр Брайан Сингер/kinopoisk
В российских клиниках по пересадке волос резко вырос спрос на бороды с бакенбардами, как у героя серии фильмов про людей Х Росомахи.
Как рассказали SHOT врачи, стать «оборотнем» можно примерно за 400 тысяч рублей. Сам сеанс занимает около 3–4 часов. Перед началом перевоплощения пациенты с врачом рисуют на лице лучшую версию себя, а затем ждут чуда. Однако в первые дни щёки у них — будто расцарапала кошка, а вот через пару месяцев уже можно хвастаться знакомым.
Результат пересадки бороды и бакенбард. Фото © SHOT
Результат пересадки бороды и бакенбард. Фото © SHOT
При этом раньше наши мужчины поголовно летали в Турцию ради пересадки волос, сейчас же с новой модой на «мохнатые лица» россияне обращаются в московские клиники.
Пересадка волос сегодня стала одним из самых эффективных методов борьбы с облысением. Эта процедура помогает не только мужчинам, но и женщинам вернуть уверенность в себе и улучшить качество жизни. Но, как любое другое хирургическое вмешательство, она также имеет ряд рисков и минусов, о них читайте на Life.ru.