Кто из знаменитостей похоронен на Новодевичьем кладбище: 15 советских и российских звёзд

Новодевичий монастырь — не просто святое место, это ещё и место силы, где упокоились наши с вами величайшие соотечественники. От князей до президентов, от монахинь до артистов — если на том свете есть рай, то для «жителей» Новодевичьего кладбища там, видимо, отведён особый район. В общей сложности 25 тысяч человек похоронили на Новодевичьем, а сейчас упокоиться там могут только близкие родственники тех, кто уже там лежит. Рассказываем о величайших гениях России, что покоятся в Новодевичьем некрополе.

Денис Давыдов

Денис Давыдов — гусар, партизан, офицер и поэт, а ещё красавчик. Фото © Wikipedia / Джордж Доу

Денис Давыдов — гусар и поэт, участник Отечественной войны 1812 года, где он возглавил партизанское движение. Давыдов прославился как замечательный офицер (генерал-лейтенант) и яркий представитель гусарской поэзии. Среди лучших примеров — стихотворение «Партизан». Герой войны умер 22 апреля 1839 года.

Николай Гоголь

Николай Гоголь — великий русский писатель первой половины XIX века. Фото © Life.ru

Николай Гоголь — самый известный прозаик золотого века русской литературы. Он прославился благодаря своим хлёстким рассказам ещё при жизни. «Мёртвые души» — шедевр русской литературы николаевской эпохи, но второй том писатель сжёг. После уничтожения рукописи Гоголь скончался 4 марта 1852 года.

Фёдор Шаляпин

Фёдор Шаляпин — гениальный оперный певец, бас, известный по всему миру. Фото © Life.ru

Фёдор Шаляпин — самый известный в мире русский оперный певец, бас и гений своего времени. Он прославился не только в Мариинском театре в России, но и в театре «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке. Вы можете услышать настоящий голос Шаляпина, например, в записи песни «Дубинушка». Шаляпин скончался 12 апреля 1938 года.

Вера Мухина

Вера Мухина создала монументальные скульптуры на ВДНХ, например «Рабочего и колхозницу». Фото © ТАСС / Сергей Иванов-Аллилуев

Вера Мухина — фигура поистине легендарная. Авангардистка, архитектор и скульптор-монументалист, именно она разработала фирменный стиль соцреализма, а ещё отстроила практически весь ВДНХ. Скульптура «Рабочий и колхозница» — её творение. Скульптуры Мухиной обожал Пикассо. Вера Игнатьевна скончалась 6 октября 1953 года.

Александр Вертинский

Александр Вертинский — всенародно любимый как в Российской империи, так и в СССР исполнитель и автор романсов. Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин, Валентин Мастюков

Вертинский при жизни был актёром, эстрадником, грузчиком, бухгалтером, даже корректором. Но больше всего он полюбился российской и советской публике как поэт и автор романсов. Он первый в нашей стране стал сочинять кабаре и танго, и Tango Magnolia вы можете послушать даже сегодня. Вертинский скончался 21 мая 1957 года.

Леонид Утёсов

Леонид Утёсов — значимый советский музыкант сталинской эпохи. Он пел как блатняк, например «Гоп со смыком», так и массовые марши. Фото © ТАСС / Архив

Леонид Утёсов — известнейший советский музыкант, блестящий певец, который также был и талантливым композитором. Его жанровый диапазон очень широк: это и переводы западного джаза, и массовая песня, и городской романс, и даже музыка, которая была в основе блатного шансона. Свои песни он исполнял в кино: можете посмотреть картину «Весёлые ребята» или послушать «Марш весёлых ребят». Утёсов умер 9 марта 1982 года.

Юрий Левитан

Юрий Левитан — легендарный диктор, «голос Победы». Фото © ТАСС / Евгений Кассин, Владимир Савость

Юрия Левитана мало кто знал в лицо, но его голос — его не могут забыть целые поколения. Самый известный диктор СССР, только ему Сталин доверял начитывать свои приказы, а в сердцах советских граждан он навсегда останется «голосом Победы». Левитан скончался 4 августа 1983 года.

Сергей Бондарчук

Сергей Бондарчук первым из российских режиссёров получил «Оскар» в 1969 году. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Сергей Бондарчук — один из самых знаменитых советских актёров и режиссёров, основатель династии. Он навсегда оставил своё имя в истории, сняв фильм «Война и мир», за который получил «Оскар». Режиссёр сыграл там Пьера Безухова. А советским гражданам он полюбился за фильм о войне «Они сражались за Родину». Бондарчук скончался 20 октября 1994 года.

Евгений Леонов

Евгения Леонова любили все — от взрослых до детей. Фото © Life.ru

Евгений Леонов — пожалуй, самый узнаваемый актёр советского кино. Нет смысла перечислять все его роли, но фильмы «Полосатый рейс», «Обыкновенное чудо» и «Джентльмены удачи» сделали его суперзвездой в СССР. Всем без исключения кинозрителям искренне нравился этот добродушный человек. Леонов умер 29 января 1994 года.

Ролан Быков

Ролан Быков — детский режиссёр, философ и педагог. Именно он снял «Чучело». Фото © ТАСС / Альберт Пушкарев

Ролан Быков — философ, педагог и режиссёр, который снимал пронзительные фильмы как для взрослых, так и для детей. Весь СССР засматривался его детскими фильмами «Айболит-66» и «Внимание, черепаха!». В перестройку он снял гениальную драму о травле в школе «Чучело». Быков скончался 6 октября 1998 года.

Алексей Маресьев

Отсутствие ног не помешало истребителю Алексею Маресьеву сбить 7 немецких самолётов. Фото © ТАСС / Павел Вознесенский

Алексей Маресьев — лётчик-истребитель и герой Великой Отечественной войны. Всенародную славу он приобрёл именно в этом качестве. Во время войны ему ампутировали обе ноги, но Маресьев вернулся в строй и продолжил летать. После ранения он сбил семь немецких самолётов. Алексей Петрович умер 18 мая 2001 года.

Олег Янковский

Олег Янковский — любимый актёр советских женщин. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Олег Янковский — один из самых красивых актёров советского кино. Посмотреть на него можно в фильмах, за съёмки в которых его полюбила вся страна: «Щит и меч», «Служили два товарища», «Тот самый Мюнхгаузен». Янковский умер 20 мая 2009 года.

Людмила Зыкина

Людмила Зыкина — сильное эстрадное меццо-сопрано, русская народная певица. Фото © Life.ru

Людмила Зыкина — невероятная по своей силе эстрадная певица, исполнительница русских народных песен и романсов. Её пронзительное меццо-сопрано можно услышать в «визитной карточке» артистки, песне «Течёт река Волга», которая прославила Зыкину как в СССР, так и за его пределами. Людмила Георгиевна умерла 1 июля 2009 года.

Белла Ахмадулина

Белла Ахатовна Ахмадулина — величайшая поэтесса эпохи шестидесятников. Фото © ТАСС

Белла Ахмадулина — замечательная советская поэтесса из шестидесятников, голос этого поколения. На равных с ней были поэты Вознесенский и Евтушенко, но только Ахмадулина смогла поразить всех русскоязычных людей своей лермонтовско-пастернаковской лирикой. Почитайте её стихотворение «Сказка о дожде». Белла Ахатовна скончалась 29 ноября 2010 года.

Людмила Гурченко

Людмила Гурченко — исполнительница новогоднего хита «Пять минут» и любимая актриса советских граждан. Фото © Life.ru

Людмила Гурченко — актриса, композитор и певица, а также режиссёр. Всенародную славу ей принесли такие фильмы, как «Карнавальная ночь» и «Любовь и голуби». Именно она исполняет легендарную новогоднюю песню «Пять минут». Людмила Марковна скончалась 30 марта 2011 года.