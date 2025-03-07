Юлия Высоцкая оставила кулинарный бизнес после насмешек над её блюдами в интернете
Mash: Юлия Высоцкая оставила бизнес «Едим дома» после мемов в интернете
Юлия Высоцкая. Обложка © VK / «Едим дома» с Юлией Высоцкой
Актриса, ведущая кулинарного шоу Юлия Высоцкая оставила свой бизнес «Едим дома» на фоне убытков после насмешек в интернете. Пользователи шутили про её передачи, где Юлия готовила сгоревший шашлык и молола в блендере целых раков с панцирями. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что Высоцкая покинула ООО «Ритейл», которое занималось её франшизой. Ещё с 2022 года выручка компании начала падать, к 2023 году чистый убыток составил 99 тысяч рублей. При этом отмечается, что от записи кулинарных программ актриса не отказалась.
Ранее Life.ru рассказывал, что Высоцкая в январе прошлого года собиралась ликвидировать фирму «Кулинарная студия». Телеведущая приняла такое решение из-за того, что компания за период с 2019 по 2022 год принесла более 4,7 миллиона рублей убытков. Несмотря на это, супруга режиссёра Андрея Кончаловского оставалась совладелицей ещё более десяти компаний.