Юлия Высоцкая оставила кулинарный бизнес после насмешек над её блюдами в интернете

Актриса, ведущая кулинарного шоу Юлия Высоцкая оставила свой бизнес «Едим дома» на фоне убытков после насмешек в интернете. Пользователи шутили про её передачи, где Юлия готовила сгоревший шашлык и молола в блендере целых раков с панцирями. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что Высоцкая покинула ООО «Ритейл», которое занималось её франшизой. Ещё с 2022 года выручка компании начала падать, к 2023 году чистый убыток составил 99 тысяч рублей. При этом отмечается, что от записи кулинарных программ актриса не отказалась.