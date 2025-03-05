В звёзды из троечников: Эти 8 знаменитостей ужасно учились в школе, но всё равно добились успеха

Каждый родитель хоть раз произносил фразу: «Будешь плохо учиться — станешь дворником!» Но жизнь раз за разом доказывает: школьные оценки — не приговор. Мы собрали истории российских знаменитостей, которые в детстве были головной болью учителей, а сегодня блистают на экранах и собирают полные залы. Их пример — настоящий бальзам на душу всем, кто до сих пор вздрагивает от слова… «алгебра».

Екатерина Климова: шоколадки вместо шпаргалок

Екатерина Климова в школе: шоколадки для учителей вместо знаний. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Красавица актриса не скрывает: школа не была её стихией. Точные науки вызывали у Екатерины настоящую панику. Алгебра, химия, физика — на этих уроках будущая звезда мечтала провалиться сквозь землю. Зато Катя рано поняла силу женского обаяния и научилась им пользоваться. На экзаменах вместо привычных шпаргалок у девушки в карманах лежали... шоколадки для учителей! А цветы для педагогов стали фирменным знаком юной Климовой. Хитрость помогла: даже с неважным аттестатом она блестяще сдала экзамены в Щепкинское училище и теперь покоряет сердца миллионов зрителей.

Лариса Гузеева: бунтарка с первой парты

Лариса Гузеева: как школьница с острым языком стала главной свахой страны.Фото © ТАСС / Сергей Елагин

Бессменная ведущая «Давай поженимся!» в школе была настоящим ураганом. Гуманитарные предметы давались Ларисе легко, а вот с точными науками отношения не сложились — двойки и тройки стали частыми гостями в её дневнике. Но проблемы с учёбой меркли на фоне взрывного характера будущей звезды. Мини-юбки, яркий макияж, сигареты и крепкое словцо — такой набор сложно представить у примерной ученицы. Особенно тяжело приходилось маме Гузеевой — учительнице истории в той же школе. Когда Альбина Андреевна отчитывала дочь за очередную выходку, та невозмутимо замечала: «Поняла, что Нина Матвеевна — ябеда!» Похоже, острый язык достался Ларисе от природы, а не приобретён на телевидении.

Марат Башаров: король фальсификаций

Марат Башаров и его фальшивый школьный журнал: история будущей звезды. Фото © ТАСС / Анна Майорова

Актёр из «Тайны Лилит» в школе был настоящим специалистом по подделке документов. Страницы с двойками безжалостно вырывались из дневника, а затем появился и запасной — для «правильных» оценок. Апогеем изобретательности стал фальшивый классный журнал, который Марат с друзьями завели в старших классах. Из всех предметов будущий актёр любил лишь труд и физкультуру, остальные — еле-еле сдавал на тройки. Дважды школа была готова избавиться от неугомонного ученика, но каким-то чудом Башаров удерживался на плаву. Что интересно: повзрослев, он резко изменил отношение к учёбе. Начал подрабатывать, чтобы оплачивать репетиторов, и даже поступил на юрфак МГУ! Правда, быстро понял ошибку и перевёлся в Щукинское училище. К счастью для поклонников, актёрство оказалось его настоящим призванием.

Павел Прилучный: хулиган с недетскими мечтами

Павел Прилучный: от школьного хулигана до звезды сериала «Мажор». Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Звезду «Мажора» сложно представить примерным учеником. Драки, прогулы, хулиганство — школьное досье Прилучного пестрело замечаниями. В детстве Павел мечтал... стать бандитом! Родители из кожи вон лезли, пытаясь направить бурную энергию сына в мирное русло: бокс, танцы, вокал, музыкальная школа. Но про уроки он всё равно предпочитал забывать. Всё изменилось, когда в 13 лет Павел потерял отца. Старший брат женился и уехал, а Прилучный остался единственным мужчиной в семье. Жизнь заставила повзрослеть — 10–11 классы он окончил экстерном и поступил в театральное. Теперь актёр тратит свою бешеную энергию в кино, играя — вот ирония! — роли дерзких и бесстрашных персонажей.

Мария Аронова: гуманитарий до мозга костей

Мария Аронова: как будущая актриса боролась с физикой и математикой. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Звезда сериала «Праздники» никогда не пыталась притворяться, что понимает математику. Чистый гуманитарий — и точка! Физику и физкультуру Аронова откровенно недолюбливала, зато русский язык и литература были её стихией. К счастью, родители не требовали идеального дневника — важнее для них было вырастить достойного человека. А ещё Марии невероятно повезло со школой. За участие в конкурсах чтецов, домашних спектаклях и творческой самодеятельности, где она защищала честь школы, учителя закрывали глаза на пробелы в точных науках. Вместо двоек в журнале оставались пустые клетки — негласная поддержка будущей народной артистки.

Кристина Асмус: гимнастка без английского

Кристина Асмус: гимнастические тренировки вместо школьных уроков. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Звезда «Интернов» и «Текста» пропускала школу вовсе не из-за лени. Спортивная гимнастика отнимала практически всё время — тренировки порой длились до 12 часов в день! Какая уж тут физика с математикой. Кристина честно признаётся, что из-за такого графика пропустила большую часть школьной программы. Например, она до сих пор не владеет английским языком. Но учителя относились к ситуации с пониманием — ставили хорошие оценки за спортивные достижения. Однако судьба приготовила неожиданный поворот — вместо олимпийского пьедестала Асмус покорила кинематограф.

Никита Михалков: от почти отличника до вечерней школы

Никита Михалков: из отличника в двоечники и путь к режиссуре. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Удивительно, но знаменитый режиссёр до четвёртого класса был практически отличником! А потом начались проблемы — особенно с точными науками. В итоге Михалков окончил... школу рабочей молодёжи для танцоров. В классе будущую знаменитость не слишком жаловали — что-то в мальчике из интеллигентной семьи раздражало сверстников. Сам Никита Сергеевич вспоминает, что его дразнили за полноту, и он даже радовался, что не был ещё к тому же отличником — это только усугубило бы ситуацию. После школы Михалков поступил в Щукинское училище, но был отчислен за нарушение дисциплины — он регулярно игнорировал запрет на киносъёмки для студентов. Упрямство и целеустремлённость помогли ему перевестись на режиссёрский факультет ВГИКа, где он и нашёл своё призвание.

Михаил Державин: вечерка и театральный двор

Михаил Державин: вечерняя школа и театральное детство будущего комика. Фото © ТАСС / А Агеев, Н Агеев.

Народный артист в школе был настоящим двоечником — сразу по нескольким предметам не имел аттестации. Но судьба не оставила ему выбора — рано потеряв отца, Михаил вынужден был подрабатывать, чтобы помочь семье. Среднее образование ему пришлось получать в вечерней школе. Зато Державину невероятно повезло с местом жительства. Он рос на улице Вахтангова, в доме, населённом актёрами, художниками и музыкантами. По соседству располагалось знаменитое Щукинское училище. Все детские игры во дворе крутились вокруг театра — мальчишки ставили импровизированные спектакли, придумывали декорации. «Мне ничего не оставалось, кроме как перейти в соседний подъезд и выучиться на артиста», — шутил Михаил.