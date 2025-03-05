Жена Виторгана назвала враньём слухи о риске тромбоэмболии и инсульта у актёра

Народный артист РФ Эммануил Виторган находится на съёмках, сообщения СМИ о риске тромбоэмболии, инфаркта и инсульта у него являются враньём. Об этом сообщила супруга актёра Ирина Млодик.

«С Эммануилом всё в порядке, это всё вранье», — рассказала жена Виторгана в беседе с 360.ru.