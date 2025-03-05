Жена Виторгана назвала враньём слухи о риске тромбоэмболии и инсульта у актёра
Актёр Эммануил Виторган. Фото © Агентство «Москва» / Киселев Сергей
Народный артист РФ Эммануил Виторган находится на съёмках, сообщения СМИ о риске тромбоэмболии, инфаркта и инсульта у него являются враньём. Об этом сообщила супруга актёра Ирина Млодик.
«С Эммануилом всё в порядке, это всё вранье», — рассказала жена Виторгана в беседе с 360.ru.
Ранее сегодня журналисты сообщили, что народному артисту России диагностировали изменения печени, поджелудочной железы и селезёнки. По данным СМИ, Виторгана предупредили о риске тромбоэмболии лёгочной артерии, инфаркта и инсульта.