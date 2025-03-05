Инсульт и инфаркт: Врачи поставили 85-летнему Эммануилу Виторгану страшный диагноз
Mash: Эммануилу Виторгану грозит тромбоэмболия, инфаркт и инсульт
Эммануил Виторган. Обложка © Кино-театр.ру
Врачи считают, что у Эммануила Виторгана может начаться тромбоэмболия. Российского и советского актёра также предупредили о риске инфаркта и инсульта, порекомендовав ему отказаться от алкоголя, курения и жирной пищи. Об этом сообщает Mash.
Медики нашли у него некоторые изменения в печени, поджелудочной и селезёнке. 85-летнему артисту настоятельно рекомендуют отказаться от жирного, спиртного и сигарет. Если он ослушается врачей, ему будет грозить инфаркт, инсульт и тромбоэмболия лёгочной артерии, из-за которой человек может умереть буквально за пару секунд.
Виторгану придётся до конца своих дней принимать лекарства для замедления процесса свёртывания крови и против образования тромбов.
Ранее сообщалось, что к Эммануилу Виторгану приехала скорая помощь после его жалоб на самочувствие. Актёр почувствовал боли в сердце в своём культурном центре на Остоженке. При этом его жена опровергла эти данные, назвав их ложью.