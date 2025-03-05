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5 марта, 06:22

Инсульт и инфаркт: Врачи поставили 85-летнему Эммануилу Виторгану страшный диагноз

Mash: Эммануилу Виторгану грозит тромбоэмболия, инфаркт и инсульт

Эммануил Виторган. Обложка © Кино-театр.ру

Эммануил Виторган. Обложка © Кино-театр.ру

Врачи считают, что у Эммануила Виторгана может начаться тромбоэмболия. Российского и советского актёра также предупредили о риске инфаркта и инсульта, порекомендовав ему отказаться от алкоголя, курения и жирной пищи. Об этом сообщает Mash.

Медики нашли у него некоторые изменения в печени, поджелудочной и селезёнке. 85-летнему артисту настоятельно рекомендуют отказаться от жирного, спиртного и сигарет. Если он ослушается врачей, ему будет грозить инфаркт, инсульт и тромбоэмболия лёгочной артерии, из-за которой человек может умереть буквально за пару секунд.

Виторгану придётся до конца своих дней принимать лекарства для замедления процесса свёртывания крови и против образования тромбов.

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Ранее сообщалось, что к Эммануилу Виторгану приехала скорая помощь после его жалоб на самочувствие. Актёр почувствовал боли в сердце в своём культурном центре на Остоженке. При этом его жена опровергла эти данные, назвав их ложью.

Владимир Озеров
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