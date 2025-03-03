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3 марта, 10:04

К Эммануилу Виторгану приехали врачи после жалоб на боли в сердце

Mash: Эммануилу Виторгану стало плохо с сердцем в его культурном центре

Телеграм-канал Mash сообщил о проблемах со здоровьем у 85-летнего актёра Эммануила Виторгана. По информации канала, деятелю культуры вызвали скорую после жалоб на боли в сердце. Сообщается, что приступ произошёл в его культурном центре на Остоженке.

Тем временем жена артиста сообщила в беседе с 360.ru, что Виторган в порядке и информация об ухудшении его самочувствия является фейком.

«Что за враньё?», — отреагировала она.

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Пару недель назад в больницу попала вдова актёра Николая Караченцова. Людмила Поргина была экстренно госпитализирована из-за серьёзных проблем с лёгкими. Среди симптомов у 76-летней актрисы наблюдалась высокая температура, головокружение, сильный сухой кашель и общая слабость.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Оксана Попова
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