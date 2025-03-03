К Эммануилу Виторгану приехали врачи после жалоб на боли в сердце

Телеграм-канал Mash сообщил о проблемах со здоровьем у 85-летнего актёра Эммануила Виторгана. По информации канала, деятелю культуры вызвали скорую после жалоб на боли в сердце. Сообщается, что приступ произошёл в его культурном центре на Остоженке.

Тем временем жена артиста сообщила в беседе с 360.ru, что Виторган в порядке и информация об ухудшении его самочувствия является фейком.

«Что за враньё?», — отреагировала она.