К Эммануилу Виторгану приехали врачи после жалоб на боли в сердце
Mash: Эммануилу Виторгану стало плохо с сердцем в его культурном центре
Телеграм-канал Mash сообщил о проблемах со здоровьем у 85-летнего актёра Эммануила Виторгана. По информации канала, деятелю культуры вызвали скорую после жалоб на боли в сердце. Сообщается, что приступ произошёл в его культурном центре на Остоженке.
Тем временем жена артиста сообщила в беседе с 360.ru, что Виторган в порядке и информация об ухудшении его самочувствия является фейком.
«Что за враньё?», — отреагировала она.
Пару недель назад в больницу попала вдова актёра Николая Караченцова. Людмила Поргина была экстренно госпитализирована из-за серьёзных проблем с лёгкими. Среди симптомов у 76-летней актрисы наблюдалась высокая температура, головокружение, сильный сухой кашель и общая слабость.
ТАСС / Софья Сандурская