Вдова Николая Караченцова попала в больницу из-за серьёзных проблем с лёгкими

Вдова актёра Николая Караченцова была экстренно госпитализирована из-за серьёзных проблем с лёгкими. Как сообщает SHOT, 76-летняя актриса Людмила Поргина пожаловалась на высокую температуру, головокружение, сильный сухой кашель и общую слабость.

По данным телеграм-канала, артистку доставили в пульмонологическое отделение одной из московских больниц. У Поргиной выявили хрипы при дыхании. Спустя неделю лечения актриса вернулась домой, сейчас она придерживается рекомендаций медиков.

Людмила Поргина — бывшая актриса театра «Ленком Марка Захарова». Получила известность после ролей в фильмах-спектаклях, которые сняты по театральным постановкам: «Юнона и Авось» и «Шут Балакирев».