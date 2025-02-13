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13 февраля, 05:12

Вдова Николая Караченцова попала в больницу из-за серьёзных проблем с лёгкими

SHOT: Вдова Караченцова Людмила Поргина была экстренно госпитализирована

Людмила Поргина и Николай Караченцов, 2018 год. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Людмила Поргина и Николай Караченцов, 2018 год. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Вдова актёра Николая Караченцова была экстренно госпитализирована из-за серьёзных проблем с лёгкими. Как сообщает SHOT, 76-летняя актриса Людмила Поргина пожаловалась на высокую температуру, головокружение, сильный сухой кашель и общую слабость.

По данным телеграм-канала, артистку доставили в пульмонологическое отделение одной из московских больниц. У Поргиной выявили хрипы при дыхании. Спустя неделю лечения актриса вернулась домой, сейчас она придерживается рекомендаций медиков.

Людмила Поргина — бывшая актриса театра «Ленком Марка Захарова». Получила известность после ролей в фильмах-спектаклях, которые сняты по театральным постановкам: «Юнона и Авось» и «Шут Балакирев».

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Ранее Поргина заявила, что ушла из театра и улетела в Дубай. По словам Людмилы Андреевны, ей стало скучно играть на сцене, ведь там нет её великих коллег.

Никита Никонов
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