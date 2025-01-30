«Стало одиноко»: Вдова Караченцова уехала из России
Людмила Поргина заявила, что уехала жить в Дубай после ухода из «Ленкома»
Людмила Поргина. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина
Актриса Людмила Поргина, вдова актёра Николая Караченцова, уехала из России после ухода из театра «Ленком». Об этом артистка сообщила в беседе с aif.ru.
Поргина рассказала, что подала заявление об уходе из театра после ухода актрисы Инны Чуриковой. Сейчас вдова Караченцова улетела в Дубай.
«Мне просто стало там одиноко, не с кем играть. Нет ни Саши Абдулова, ни Олега Янковского, ни Коли Караченцова, ни Леонова, ни Броневого — нет больше великих!» — подчеркнула артистка.
Во время своей работы в театре «Ленком» Поргина активно высказывала критику в адрес бывшего директора, а ныне президента учреждения Марка Варшавера. Актриса утверждает, что он часто позволял себе оскорбления в адрес актёров и пренебрегал памятью Марка Захарова, имя которого теперь носит театр.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что актёр и депутат ГД РФ Дмитрий Певцов окончательно распрощался с «Ленкомом», где служил дольше 30 лет. Артист настоял, чтобы его фото сняли со стены почёта. Больше не будет выступать на сцене «Ленкома» и дочь Марка Захарова – Александра Захарова. Артистка прослужила в театре 42 года, после чего её сняли с единственного спектакля, в котором она была задействована в последнее время.