«Стало одиноко»: Вдова Караченцова уехала из России

Актриса Людмила Поргина, вдова актёра Николая Караченцова, уехала из России после ухода из театра «Ленком». Об этом артистка сообщила в беседе с aif.ru.

Поргина рассказала, что подала заявление об уходе из театра после ухода актрисы Инны Чуриковой. Сейчас вдова Караченцова улетела в Дубай.

«Мне просто стало там одиноко, не с кем играть. Нет ни Саши Абдулова, ни Олега Янковского, ни Коли Караченцова, ни Леонова, ни Броневого — нет больше великих!» — подчеркнула артистка.