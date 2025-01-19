Стало известно, почему Певцов ушёл из театра «Ленком»
Певцов обвинил театр «Ленком» в игнорировании творческого завещания Захарова
Дмитрий Певцов. Фото © VK / Дмитрий Певцов
Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов обвинил Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» в игнорировании творческого завещания бывшего художественного руководителя. Фотографии с распоряжениями Марка Захарова он опубликовал в своём телеграм-канале.
Завещание Захарова. Фото © Telegram / Дмитрий Певцов
Певцов сообщил, что Захаров направил официальное письмо в режиссёрское управление и к директору театра с рекомендациями по расстановке спектаклей в месячном репертуаре и предложениями об исключении некоторых постановок. Однако, по словам артиста, руководство театра проигнорировало эти советы, убрав как спектакли Захарова, так и новые премьеры.
«Это почерк Марка Захарова. Это его творческое завещание. Документ так и не был напечатан, а после смерти автора был проигнорирован директором театра...» — написал Певцов.
Завещание Марка Захарова. Фото © Telegram / Дмитрий Певцов
Кроме того, актёр выпустил видеообращение к поклонникам. Он попросил фанатов не ссориться и не писать петиции. Певцов также поздравил россиян с праздником Крещения Господня.
Ранее депутат Госдумы окончательно ушёл из театра «Ленком Марка Захарова», где проработал более 30 лет. Фото артиста по настоянию его самого сняли со стены почёта. Напомним, что портрет звезды сериала «Бандитский Петербург» по ошибке продолжал висеть в театре даже после его увольнения в 2021 году. Позже в «Ленкоме» исправили эту ситуацию.