Стало известно, почему Певцов ушёл из театра «Ленком»

Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов обвинил Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» в игнорировании творческого завещания бывшего художественного руководителя. Фотографии с распоряжениями Марка Захарова он опубликовал в своём телеграм-канале.

Завещание Захарова. Фото © Telegram / Дмитрий Певцов

Певцов сообщил, что Захаров направил официальное письмо в режиссёрское управление и к директору театра с рекомендациями по расстановке спектаклей в месячном репертуаре и предложениями об исключении некоторых постановок. Однако, по словам артиста, руководство театра проигнорировало эти советы, убрав как спектакли Захарова, так и новые премьеры.

«Это почерк Марка Захарова. Это его творческое завещание. Документ так и не был напечатан, а после смерти автора был проигнорирован директором театра...» — написал Певцов.

Завещание Марка Захарова. Фото © Telegram / Дмитрий Певцов