В «Ленкоме» прояснили ситуацию с портретом Дмитрия Певцова

Портрет народного артиста России, звезды сериала «Бандитский Петербург» Дмитрия Певцова по ошибке продолжал висеть в театре «Ленком Марка Захарова» даже после увольнения актёра в 2021 году. Об этом сообщили в среду в пресс-службе театра.

Там рассказали, что в ноябре 2021 года Певцов забрал свою трудовую книжку из театра в связи с избранием депутатом Государственной Думы. После этого он сделал ряд заявлений, в которых выразил свою негативную позицию по отношению к театру. В отличие от других артистов, покинувших «Ленком», его фотография оставалась на стене, но в театре сочли это недоразумением и решили исправить ситуацию.

«В театре состоялся творческий совет, куда входят ведущие артисты «Ленкома», под руководством народного артиста А.В. Збруева. Коллеги признали крайне неэтичными и не соответствующими действительности негативные высказывания Д.А. Певцова в публичном медийном пространстве», — рассказали в «Ленкоме» нашим коллегам из РИА «Новости».