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15 января, 13:10

В «Ленкоме» прояснили ситуацию с портретом Дмитрия Певцова

«Ленкоме»: Портрет Певцова по недоразумению висел в фойе после его увольнения

Дмитрий Певцов. Фото © Сергей Карпухин/ТАСС

Дмитрий Певцов. Фото © Сергей Карпухин/ТАСС

Портрет народного артиста России, звезды сериала «Бандитский Петербург» Дмитрия Певцова по ошибке продолжал висеть в театре «Ленком Марка Захарова» даже после увольнения актёра в 2021 году. Об этом сообщили в среду в пресс-службе театра.

Там рассказали, что в ноябре 2021 года Певцов забрал свою трудовую книжку из театра в связи с избранием депутатом Государственной Думы. После этого он сделал ряд заявлений, в которых выразил свою негативную позицию по отношению к театру. В отличие от других артистов, покинувших «Ленком», его фотография оставалась на стене, но в театре сочли это недоразумением и решили исправить ситуацию.

«В театре состоялся творческий совет, куда входят ведущие артисты «Ленкома», под руководством народного артиста А.В. Збруева. Коллеги признали крайне неэтичными и не соответствующими действительности негативные высказывания Д.А. Певцова в публичном медийном пространстве», — рассказали в «Ленкоме» нашим коллегам из РИА «Новости».

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Ранее Певцов объявил о своем уходе из «Ленкома», где проработал 33 года, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актёра также исключили из раздела артистов на официальном сайте театра, но оставили в разделе «Звёзды Ленкома».

Марина Фещенко
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