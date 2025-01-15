«В моём сердце навсегда!» Фото Певцова сняли со стены почёта «Ленкома»

Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов окончательно ушёл из Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», где проработал более 30 лет. Фото артиста по настоянию его самого сняли со стены почёта.

«Сегодня, 14 января 2025 года, мою фотографию убрали со стены в фойе Ленкома. Наконец, после почти двухмесячной неизвестности наступила ясность: государственное бюджетное учреждение культуры «Московский театр Ленком Марка Захарова» в моих услугах больше не нуждается», — сообщил в видеообращении Певцов в своём Telegram-канале.

Фото © Телеграм / Дмитрий Певцов

Народный артист России рассказал, что отыграл свой последний спектакль «Юнона и Авось» в «Ленкоме» 24 ноября 2024 года. Он подчеркнул, что если в театре после этого будут висеть его фото на афишах, изображениях и фасадах, то это наглый обман. Он тепло поблагодарил коллег, с которыми проработал много лет.

«Ленком» в моём сердце навсегда!» – сказал Певцов.