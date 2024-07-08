Театр Романа Виктюка сменил название

Театр Романа Виктюка, который 7 июня текущего года возглавил режиссёр Константин Богомолов, сменил официальное название. Как говорится в телеграм-канале этого культурного объекта, теперь он называется "Театр-сцена "Мельников".

Художественный руководитель Театра-сцены "Мельников" Константин Богомолов. Фото © Telegram / Сцена "Мельников"

"Театр Романа Виктюка меняет название. Отныне это пространство официально именуется "Театр-сцена "Мельников" в честь его создателя, великого русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова", — указано в посте.

Помимо того, там сказано, что театр продолжит поддерживать память о режиссёре Романе Виктюке. В сообщении говорится, что на здании театра будет открыта памятная доска, а также будут организовываться юбилейные мероприятия и лекции, посвящённые его деятельности.