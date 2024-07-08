Театр Романа Виктюка сменил название
Театр Романа Виктюка теперь официально называется "Театр-сцена "Мельников"
Театр Романа Виктюка, который 7 июня текущего года возглавил режиссёр Константин Богомолов, сменил официальное название. Как говорится в телеграм-канале этого культурного объекта, теперь он называется "Театр-сцена "Мельников".
Художественный руководитель Театра-сцены "Мельников" Константин Богомолов. Фото © Telegram / Сцена "Мельников"
"Театр Романа Виктюка меняет название. Отныне это пространство официально именуется "Театр-сцена "Мельников" в честь его создателя, великого русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова", — указано в посте.
Помимо того, там сказано, что театр продолжит поддерживать память о режиссёре Романе Виктюке. В сообщении говорится, что на здании театра будет открыта памятная доска, а также будут организовываться юбилейные мероприятия и лекции, посвящённые его деятельности.
Ранее Life.ru писал, что художественный руководитель Театра-сцены "Мельников" Константин Богомолов, который также сохранил должность худрука Московского драматического театра на Бронной, заявлял, что отмена русской культуры за рубежом не является проблемой России. По его словам, этот вопрос надо адресовать людям тех стран, где культура РФ отменяется.
Telegram / Сцена "Мельников"