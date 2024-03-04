Богомолов назвал удивительное свойство русской культуры
Режиссёр Богомолов: Отмена русской культуры — проблема Запада, а не России
Константин Богомолов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / konbog75
Отмена русской культуры за рубежом не является проблемой России, считает художественный руководитель Московского драматического театра на Бронной Константин Богомолов. Соответствующее заявление он сделал в ходе творческой встречи на Всемирном фестивале молодёжи, которая прошла в формате "вопрос-ответ". Участников особенно интересовало, как сделать контент с востребованным смыслом, особенно в нынешних условиях.
"Отмена культуры России — не есть проблема России. Этот вопрос надо адресовать людям тех стран, где культура России отменяется, потому что они теряют гигантский пласт абсолютно великой культуры. Россия — часть мировой культуры, причём одна из самых существенных её частей в целом ряде искусств", — указал он.
Режиссёр не представляет, как можно жить без русской культуры, музыки, живописи и театра. К слову, последний, отметил Богомолов, по качеству, уровню режиссуры, актёрского мастерства и "уровню зрелищ" входит в тройку лучших театров мира.
Продолжая тему русской культуры, Богомолов назвал восприимчивость к другим культурам одной из её удивительных черт. По его словам, именно способность "легко и радостно" вбирать в себя лучшие произведения мира является частью нашего культурного кода. Режиссёр напомнил, что мы никогда не занимались "отменой", подобной той, что сейчас происходит на Западе.
"В годы Второй мировой войны в голову никому не могло прийти отменить Гёте, например. Как можно отменить "Фауста"? Как можно отменить Гофмана? Это нереально. "Это же наше. Это моё", — так мыслит русская культура. Поэтому, кстати, в России и Советском Союзе выдающаяся переводческая школа, которой нет нигде в мире", — добавил он.
Напомним, прямо сейчас в федеральной территории "Сириус", что в Сочи, проходит Всемирный фестиваль молодёжи. Мероприятие, организованное по указу президента России Владимира Путина, объединило свыше 90 тысяч человек со всего мира. Оно призвано развивать международное молодёжное сотрудничество. Церемония открытия состоялась 2 марта.