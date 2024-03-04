Богомолов назвал удивительное свойство русской культуры

Отмена русской культуры за рубежом не является проблемой России, считает художественный руководитель Московского драматического театра на Бронной Константин Богомолов. Соответствующее заявление он сделал в ходе творческой встречи на Всемирном фестивале молодёжи, которая прошла в формате "вопрос-ответ". Участников особенно интересовало, как сделать контент с востребованным смыслом, особенно в нынешних условиях.

"Отмена культуры России — не есть проблема России. Этот вопрос надо адресовать людям тех стран, где культура России отменяется, потому что они теряют гигантский пласт абсолютно великой культуры. Россия — часть мировой культуры, причём одна из самых существенных её частей в целом ряде искусств", — указал он.

Режиссёр не представляет, как можно жить без русской культуры, музыки, живописи и театра. К слову, последний, отметил Богомолов, по качеству, уровню режиссуры, актёрского мастерства и "уровню зрелищ" входит в тройку лучших театров мира.

Продолжая тему русской культуры, Богомолов назвал восприимчивость к другим культурам одной из её удивительных черт. По его словам, именно способность "легко и радостно" вбирать в себя лучшие произведения мира является частью нашего культурного кода. Режиссёр напомнил, что мы никогда не занимались "отменой", подобной той, что сейчас происходит на Западе.