Кнайсль объяснила, почему не планирует запрашивать паспорт РФ
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что не планирует запрашивать паспорт РФ
Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Обложка © ТАСС / Григорьев Максим
Переехавшая жить в Россию экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что не собирается получать гражданство РФ, пишет ТАСС.
"Нет, таких планов у меня нет. Гражданство нельзя просто так взять и поменять. И если я это сделаю, то мне нужно будет выбрать какое-то одно гражданство. Может, я слишком консервативна, но иметь сразу два — это как жить в полигамии и быть замужем за двумя людьми", — пояснила Кнайсль.
Также на лекции Всемирного фестиваля молодёжи Кнайсль призналась, что главным образом обеспокоена исчезновением в Европе закона и свободы. Она подчеркнула, что с потерей закона, свободы и души совладать нельзя, в отличие от экономических санкций.
Ранее Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию и планирует построить дом на востоке страны. Она призналась, что не считает себя городским жителем и уже присмотрела отдельное место, где планирует остаться жить.