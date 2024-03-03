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3 марта, 19:03

Кнайсль объяснила, почему не планирует запрашивать паспорт РФ

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что не планирует запрашивать паспорт РФ

Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Обложка © ТАСС / Григорьев Максим

Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Обложка © ТАСС / Григорьев Максим

Переехавшая жить в Россию экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что не собирается получать гражданство РФ, пишет ТАСС.

"Нет, таких планов у меня нет. Гражданство нельзя просто так взять и поменять. И если я это сделаю, то мне нужно будет выбрать какое-то одно гражданство. Может, я слишком консервативна, но иметь сразу два — это как жить в полигамии и быть замужем за двумя людьми", — пояснила Кнайсль.

Также на лекции Всемирного фестиваля молодёжи Кнайсль призналась, что главным образом обеспокоена исчезновением в Европе закона и свободы. Она подчеркнула, что с потерей закона, свободы и души совладать нельзя, в отличие от экономических санкций.

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Ранее Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию и планирует построить дом на востоке страны. Она призналась, что не считает себя городским жителем и уже присмотрела отдельное место, где планирует остаться жить.

Анатолий Симоненко
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