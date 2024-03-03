Кнайсль объяснила, почему не планирует запрашивать паспорт РФ

"Нет, таких планов у меня нет. Гражданство нельзя просто так взять и поменять. И если я это сделаю, то мне нужно будет выбрать какое-то одно гражданство. Может, я слишком консервативна, но иметь сразу два — это как жить в полигамии и быть замужем за двумя людьми", — пояснила Кнайсль.