Богомолов провёл на ВДНХ экскурсию для студентов и показал "закулисье" выставки "Россия"

Известный режиссёр и худрук Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов провёл студентам московских вузов экскурсию по ВДНХ в рамках просветительской программы "Экскурсии со знанием", разработанной российским обществом "Знание" для международной выставки-форума "Россия".

Богомолов провёл студентам московских вузов экскурсию по ВДНХ. Видео © LIFE

Так, Богомолов провёл студентов до павильона "Слово" и рассказал им о зарождении и развитии русской письменности. Как позже признался режиссёр, перед экскурсией он испытывал волнение, а роль экскурсовода для него была в новинку.

"Коллеги из общества "Знание" заставили меня вспомнить моё филологическое прошлое — по первому образованию я филолог. Я на самом деле очень рад вспомнить это филологическое прошлое и поделиться теми знаниями, которые во мне были накоплены. <...> Это и счастье, и большая ответственность", — сказал Богомолов, общаясь с журналистами перед экскурсией.