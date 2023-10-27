Богомолов провёл на ВДНХ экскурсию для студентов и показал "закулисье" выставки "Россия"
Режиссёр Богомолов провёл экскурсию на ВДНХ по программе "Экскурсии со знанием"
Известный режиссёр и худрук Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов провёл студентам московских вузов экскурсию по ВДНХ в рамках просветительской программы "Экскурсии со знанием", разработанной российским обществом "Знание" для международной выставки-форума "Россия".
Богомолов провёл студентам московских вузов экскурсию по ВДНХ. Видео © LIFE
Так, Богомолов провёл студентов до павильона "Слово" и рассказал им о зарождении и развитии русской письменности. Как позже признался режиссёр, перед экскурсией он испытывал волнение, а роль экскурсовода для него была в новинку.
"Коллеги из общества "Знание" заставили меня вспомнить моё филологическое прошлое — по первому образованию я филолог. Я на самом деле очень рад вспомнить это филологическое прошлое и поделиться теми знаниями, которые во мне были накоплены. <...> Это и счастье, и большая ответственность", — сказал Богомолов, общаясь с журналистами перед экскурсией.
Студенты смогли увидеть выставочные павильоны на финальной стадии подготовки к выставке-форуму "Россия". В дальнейшем подобные экскурсии с известными личностями будут проходить регулярно. Маршрут каждой из них будет связан со сферой деятельности ведущего и отражает его взгляд на достижения современной России.
Как сообщал Лайф, 29 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Международной выставки-форума "Россия", участниками которой станут субъекты страны, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации и общественные организации. Площадка начнёт работу 4 ноября на ВДНХ и завершит её 12 апреля 2024 года. Одним из голосов выставки-форума стала певица Нюша. Чтобы не пропустить день открытия выставки, москвичам необходимо взглянуть на Останкинскую телебашню, которая начала транслировать обратный отсчёт.
LIFE