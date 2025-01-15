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15 января, 11:11

«Серый кардинал»: Сваха раскрыла секрет крепкого брака Певцова, который длится 30 лет

Сваха Осипова назвала Дроздову лидером в браке с Певцовым

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Фото © АГН «Москва» / Дмитрий Белицкий

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Фото © АГН «Москва» / Дмитрий Белицкий

Сваха Анна Осипова раскрыла секрет крепкого брака Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой. Несмотря на все трудности, пара вместе уже 30 лет. Главным образом семейное счастье им удаётся сохранить благодаря верному распределению ролей.

На первый взгляд может показаться, что главный в этом союзе Певцов, однако на самом деле бразды правления берёт на себя супруга. По словам свахи, она выступает серым кардиналом и лидером в этих отношениях.

«Они идеально подходят друг другу, а роли в их паре распределены так, как комфортно им, дополняя друг друга своими сильными сторонами. Их семья крепкая, дружная, прошедшая огонь и воду», — отметила Осипова в беседе с порталом «Страсти».

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Она уверена, что и в дальнейшем россияне не услышат ничего плохого об артистах, так как их брак соткан из совместных побед и поражений. Они вместе преодолевают все невзгоды и не выносят сор из избы, как это делают другие популярные российские звёзды.

Ранее сваха высказалась о браке Стаса Михайлова, который познакомился с женой ещё до того, как стал популярным. Благодаря этому их союз строится на общих жизненных ценностях, а не стремлении получить какую-то выгоду. Кроме того, супруги понимают друг друга без слов и готовы в любой момент прийти на помощь.

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Алёна Зиновьева
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