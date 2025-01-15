Александру Захарову сняли с единственного спектакля в «Ленкоме»

Актриса Александра Захарова больше не будет выступать на сцене театра «Ленком Марка Захарова». Об этом артистка рассказала в беседе с агентством «Москва».

«Мне вчера сообщили, что Александра Захарова на сцене театра «Ленком Марка Захарова» больше не должна быть. То есть, видимо, я больше не буду играть спектакль «Вишнёвый сад». Я прослужила в театре 42 года. Это какая-то ситуация удивительная, которая говорит, на мой взгляд, о тяжёлом кризисе. Я спросила: «Я уволена?». Мне сказали «Нет, но «Вишнёвый сад» больше играть не будешь», — цитирует актрису агентство городских новостей столицы.

Она подчеркнула, что до этого момента ей разрешали выходить на сцену раз в полгода. А вчера ей сообщили, что такое участие в театральных постановках «Ленкома» для неё закончено.

Александра Захарова закончила актёрский факультет Щукинского училища в 1983 году и поступила в труппу «Ленкома Марка Захарова». За время службы в театре поучаствовала в постановках «Гамлет», «Поминальная молитва», «Шут Балакирев», «Чайка» и «Игрок». Однако в последнее время артистка играла только в спектакле «Вишнёвый сад».