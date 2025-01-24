Режиссёр номинированного на «Оскар» «Вора» Чухрай попал в больницу с гипогликемией
Режиссёр «Вора» Павел Чухрай попал в больницу с гипогликемией
Павел Чухрай попал в больницу с гипогликемией. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Режиссёр номинированного на «Оскар» фильма «Вор» Павел Чухрай был госпитализирован с гипогликемией. У 78-летнего мастера кино резко упал уровень глюкозы в крови, что вызвало сильную слабость и головокружение.
По информации SHOT, у Чухрая также возникли проблемы со сном. Обследование выявило гипогликемию, осложнённую сахарным диабетом — опасное состояние, которое может привести к серьёзным последствиям без своевременной помощи. Режиссёру назначили курс лечения и отправили на амбулаторное наблюдение.
Павел Чухрай — глава секции режиссуры Российской академии кинематографических искусств. Его фильм «Вор» с Владимиром Машковым в главной роли в 1997 году был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус», а также получил приз на Венецианском кинофестивале. В его фильмографии также значатся «Водитель для Веры», «Клетка для канареек» и «Русская игра».
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