Онкобольная режиссёр «Гардемаринов» Светлана Дружинина попала в больницу

По информации телеграм-канала, 89-летнюю артистку госпитализировали с острым бронхитом на фоне рака лёгких. Актриса жаловалась на затруднённое дыхание, мокрый кашель, высокую температуру и слабость. Дружинина плохо себя чувствовала на протяжении полутора недель, она только недавно вызвала скорую. Медики увезли её в состоянии средней степени тяжести. За три дня специалисты стабилизировали артистку и отпустили домой, выписав лекарства.