Онкобольная режиссёр «Гардемаринов» Светлана Дружинина попала в больницу
Mash: Режиссёра Светлану Дружинину экстренно госпитализировали с бронхитом
Светлана Дружинина. Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV
Режиссёр «Гардемаринов» Светлана Дружинина экстренно попала в больницу. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, 89-летнюю артистку госпитализировали с острым бронхитом на фоне рака лёгких. Актриса жаловалась на затруднённое дыхание, мокрый кашель, высокую температуру и слабость. Дружинина плохо себя чувствовала на протяжении полутора недель, она только недавно вызвала скорую. Медики увезли её в состоянии средней степени тяжести. За три дня специалисты стабилизировали артистку и отпустили домой, выписав лекарства.
Напомним, что о болезни Светланы Дружининой стало известно в августе 2024 года. Тогда артистку госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии. Известно, что рак сопровождался пневмонией. В конце октября того же года её состояние ухудшилось. Через месяц Дружинину снова госпитализировали в клинику.