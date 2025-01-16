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Регион
16 января, 13:09

У Юрия Николаева обнаружили тромбоз голени после операции на бедро

У телеведущего Юрия Николаева выявили тромбоз голени после операции на бедренной кости. Сейчас врачи работают над восстановлением кровотока. Об этом сообщает Mash.

На днях врачи провели ему операцию — бедренная кость была зафиксирована металлическим стержнем. Его состояние улучшилось, боль уменьшилась. Пока шоумен может передвигаться только в пределах палаты с помощью ходунков.

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Напомним, после праздников Николаев оказался в реанимации с переломом бедра. 76-летний шоумен оступился и упал дома, что привело к перелому бедренной кости. В больнице ему сделали операцию. Учитывая его возраст и общее состояние здоровья, шоумен провёл два дня в отделении интенсивной терапии, после чего его перевели в обычную палату.

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TACC / Вадим Тараканов

Александра Мышляева
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