У Юрия Николаева обнаружили тромбоз голени после операции на бедро

У телеведущего Юрия Николаева выявили тромбоз голени после операции на бедренной кости. Сейчас врачи работают над восстановлением кровотока. Об этом сообщает Mash.

На днях врачи провели ему операцию — бедренная кость была зафиксирована металлическим стержнем. Его состояние улучшилось, боль уменьшилась. Пока шоумен может передвигаться только в пределах палаты с помощью ходунков.