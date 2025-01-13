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Регион
13 января, 15:01

«Под капельницей лежу»: Госпитализированный Юрий Николаев вышел на связь из больницы

RT: Телеведущий Юрий Николаев подтвердил свою госпитализацию

Известный телеведущий Юрий Николаев подтвердил, что он на данный момент находится в больнице с переломом. Каких-либо подробностей случившегося он решил не давать.

«Сейчас я под капельницей лежу. Но ничего страшного нет. Я, честно говоря, не думал, что будет перелом. Я думал, ну ушиб», — заявил Николаев в разговоре с RT.

Напомним, ранее появилась информация о госпитализации телеведущего вскоре после новогодних праздников. Как писали СМИ, 76-летний шоумэн споткнулся о мебель в своем доме, в результате чего упал и сломал бедренную кость.

Врачи запретили 75-летнему Юрию Николаеву курить после госпитализации
Врачи запретили 75-летнему Юрию Николаеву курить после госпитализации
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ТАСС / Вадим Тараканов

Мария Любицкая
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