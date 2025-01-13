«Под капельницей лежу»: Госпитализированный Юрий Николаев вышел на связь из больницы

Известный телеведущий Юрий Николаев подтвердил, что он на данный момент находится в больнице с переломом. Каких-либо подробностей случившегося он решил не давать.

«Сейчас я под капельницей лежу. Но ничего страшного нет. Я, честно говоря, не думал, что будет перелом. Я думал, ну ушиб», — заявил Николаев в разговоре с RT.