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29 ноября, 07:41

Врачи запретили 75-летнему Юрию Николаеву курить после госпитализации

Врачи запретили курить 75-летнему телеведущему Юрию Николаеву. Известный артист так пристрастился к вредной привычке, что выкуривал до 50 сигарет в день.

Как пишет Mash, несколько дней назад Николаева выписали из больницы, где он пробыл на лечении 15 дней. Телеведущему понадобилась госпитализация после того, как он дважды упал в собственном доме, ударившись головой. В стационаре врачи предписали ему антибиотики, опасаясь рецидива рака лёгких, который присутствует в анамнезе звёздного пациента.

Вредная привычка преследует Николаева уже долгое время. Одно время телеведущий обходился пачкой в день, однако со временем дошёл до двух. Тогда же у него начались проблемы с дыхательной системой, затем присоединилась пневмония. Телеведущий старается прислушиваться к рекомендациям, но при этом заявляет, что это даётся ему тяжело, ведь курит он со школы.

Life.ru узнал подробности о состоянии Юрия Николаева, есть хорошие новости
Life.ru узнал подробности о состоянии Юрия Николаева, есть хорошие новости

Напомним, 75-летний Юрий Николаев был госпитализирован с воспалением лёгких 10 ноября. Подозрение на инфаркт и инсульт не подтвердилось. У него обнаружили пневмонию и обструктивную болезнь лёгких. 18 ноября Николаева перевели из отделения реанимации в обычную палату.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Мария Любицкая
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