Врачи запретили 75-летнему Юрию Николаеву курить после госпитализации

Как пишет Mash, несколько дней назад Николаева выписали из больницы, где он пробыл на лечении 15 дней. Телеведущему понадобилась госпитализация после того, как он дважды упал в собственном доме, ударившись головой. В стационаре врачи предписали ему антибиотики, опасаясь рецидива рака лёгких, который присутствует в анамнезе звёздного пациента.

Вредная привычка преследует Николаева уже долгое время. Одно время телеведущий обходился пачкой в день, однако со временем дошёл до двух. Тогда же у него начались проблемы с дыхательной системой, затем присоединилась пневмония. Телеведущий старается прислушиваться к рекомендациям, но при этом заявляет, что это даётся ему тяжело, ведь курит он со школы.