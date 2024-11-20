Life.ru узнал подробности о состоянии Юрия Николаева, есть хорошие новости
SHOT: Телеведущего Юрия Николаева выпишут из больницы в конце недели
Телеведущий Юрий Николаев. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Телеведущего Юрия Николаева выписывают из больницы в конце этой недели. По данным SHOT, у него сохраняется отёк в лёгком, но динамика положительная.
Народный артист прошёл обследование, которое не выявило новых патологий или осложнений. Остался только один очаг воспаления в лёгких, но его телеведущий может долечить дома. Сам Юрий Александрович подтвердил нам, что прогнозы врачей благоприятные и сейчас он готовится к выписке.
Напомним, 75-летний Юрий Николаев был госпитализирован с воспалением лёгких 10 ноября. Подозрение на инфаркт и инсульт не подтвердилось. У него обнаружили пневмонию и обструктивную болезнь лёгких. 18 ноября Николаева перевели из отделения реанимации в обычную палату.