Life.ru узнал подробности о состоянии Юрия Николаева, есть хорошие новости

Телеведущего Юрия Николаева выписывают из больницы в конце этой недели. По данным SHOT , у него сохраняется отёк в лёгком, но динамика положительная.

Народный артист прошёл обследование, которое не выявило новых патологий или осложнений. Остался только один очаг воспаления в лёгких, но его телеведущий может долечить дома. Сам Юрий Александрович подтвердил нам, что прогнозы врачей благоприятные и сейчас он готовится к выписке.