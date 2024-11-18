«Никакой паники«: Дочь Куклачёва рассказала о его состоянии
Дочь Юрия Куклачёва назвала госпитализацию артиста обычным обследованием
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв прекрасно себя чувствует и просто проходит плановое обследование. О состоянии дрессировщика кошек рассказала его дочь Екатерина Куклачёва.
«Нет никакой паники. Он постоянно проверяется. Это обследование. Это нормально сейчас в его состоянии», — объяснила она РИА «Новости».
Напомним, что сегодня, 18 ноября, стало известно о госпитализации артиста. По словам сына 75-летнего Куклачёва, отца забрали в больницу из-за проблем с сердцем. В московском кардиоцентре дрессировщик должен пройти полное обследование и курс терапии после перенесённого весной инфаркта.
ТАСС / Михаил Климентьев