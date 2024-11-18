«Никакой паники«: Дочь Куклачёва рассказала о его состоянии

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв прекрасно себя чувствует и просто проходит плановое обследование. О состоянии дрессировщика кошек рассказала его дочь Екатерина Куклачёва.

«Нет никакой паники. Он постоянно проверяется. Это обследование. Это нормально сейчас в его состоянии», — объяснила она РИА «Новости».