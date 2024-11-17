«Могла быть любая болезнь»: Концертный директор рассказал о состоянии Лёвкина перед смертью

Певец Владимир Лёвкин два дня назад был госпитализирован с недомоганием, рассказал его концертный директор Александр Зыкин. Он подчеркнул, что у музыканта поднялась температура, которую не удалось сбить в домашних условиях, поэтому вызвали скорую помощь.

«Тут могла быть любая болезнь: и ОРВИ, и грипп. Но что так случится, мы даже предположить не могли. У него было лёгкое недомогание», — отметил собеседник URA.ru.

По его словам, Лёвкину удалось успешно победить онкологию, которая была диагностирована ранее. Также Зыков уточнил, что не знает, связывался ли с родными артиста продюсер Бари Алибасов. Тем не менее, между основателем группы «На-На» и бывшим участником не было конфликтов в последние годы.