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Регион
17 ноября, 11:42
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«Могла быть любая болезнь»: Концертный директор рассказал о состоянии Лёвкина перед смертью

Директор Зыкин: Перед смертью Лёвкина госпитализировали с недомоганием

Владимир Лёвкин. Обложка ©ТАСС / Евгений Стукалин

Владимир Лёвкин. Обложка ©ТАСС / Евгений Стукалин

Певец Владимир Лёвкин два дня назад был госпитализирован с недомоганием, рассказал его концертный директор Александр Зыкин. Он подчеркнул, что у музыканта поднялась температура, которую не удалось сбить в домашних условиях, поэтому вызвали скорую помощь.

«Тут могла быть любая болезнь: и ОРВИ, и грипп. Но что так случится, мы даже предположить не могли. У него было лёгкое недомогание», — отметил собеседник URA.ru.

По его словам, Лёвкину удалось успешно победить онкологию, которая была диагностирована ранее. Также Зыков уточнил, что не знает, связывался ли с родными артиста продюсер Бари Алибасов. Тем не менее, между основателем группы «На-На» и бывшим участником не было конфликтов в последние годы.

«Они на концертах пересекались. Никаких вопросов по авторским правам тоже не было», — рассказал директор Лёвкина.

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Напомним, о смерти Владимира Лёвкина стало известно 17 ноября. Life.ru выяснил обстоятельства трагедии. Известно, что экс-солиста группы «На-На» экстренно госпитализировали два дня назад. Предварительно, у певца случился рецидив онкологии, что и стало причиной смерти.

Борис Эльфанд
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