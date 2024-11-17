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17 ноября, 11:22

«Исчез со сцены»: Алибасов высказался о судьбе почившего Лёвкина после ухода из «На-На»

Алибасов: Лёвкин был ярким артистом, но потерял известность, покинув «На-На»

Бари Алибасов. Обложка ©Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alibasov_nana

Бари Алибасов. Обложка ©Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alibasov_nana

Певец Владимир Лёвкин был прекрасным артистом, как и все члены группы «На-На», заявил создатель творческого коллектива Бари Алибасов, комментируя новость о кончине звезды. Продюсер отметил, что делал музыкантов популярными, чтобы зрители ходили на концерты и наполняли его карманы деньгами.

Алибасом припомнил ему уход из группы «На-На». Собеседник 360.ru заявил, что Лёвкин решил действовать самостоятельно, но в итоге остался без работы и растерял популярность.

«К его несчастью, он буквально уже через месяц-три исчез вообще со сцены. Отсюда и пошло всё остальное. И отсутствие работы, и отсутствие возможности реализовать себя, и так далее. Как всегда бывает с артистами, которые слишком высоко начинают себя оценивать, а в результате исчезают», — подчеркнул Алибасов.

Не смог простить уход из «На-На»: Алибасов не общался с Лёвкиным последние 10 лет
Не смог простить уход из «На-На»: Алибасов не общался с Лёвкиным последние 10 лет

Напомним, о смерти бывшего солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина стало известно 17 ноября. Певцу было 57 лет. Life.ru узнал обстоятельства смерти звезды. Согласно предварительной версии, он скончался из-за рецидива онкологии.

Борис Эльфанд
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