«Исчез со сцены»: Алибасов высказался о судьбе почившего Лёвкина после ухода из «На-На»

Певец Владимир Лёвкин был прекрасным артистом, как и все члены группы «На-На», заявил создатель творческого коллектива Бари Алибасов, комментируя новость о кончине звезды. Продюсер отметил, что делал музыкантов популярными, чтобы зрители ходили на концерты и наполняли его карманы деньгами.

Алибасом припомнил ему уход из группы «На-На». Собеседник 360.ru заявил, что Лёвкин решил действовать самостоятельно, но в итоге остался без работы и растерял популярность.

«К его несчастью, он буквально уже через месяц-три исчез вообще со сцены. Отсюда и пошло всё остальное. И отсутствие работы, и отсутствие возможности реализовать себя, и так далее. Как всегда бывает с артистами, которые слишком высоко начинают себя оценивать, а в результате исчезают», — подчеркнул Алибасов.