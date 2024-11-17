Не смог простить уход из «На-На»: Алибасов не общался с Лёвкиным последние 10 лет

Продюсер и создатель группы «На-На» Бари Алибасов не смог простить Владимира Лёвкина после его ухода из коллектива. Их разногласия привели к серьёзной ссоре, которая продолжалась на протяжении последних 10 лет — всё это время они не общались, сообщает Mash.

В беседе с телеграм-каналом Алибасов рассказал, что узнал о смерти Лёвкина от своей супруги, которая получила известие от Марины Лёвкиной. По словам продюсера, он и бывший фронтмен группы последний раз общались 10 лет назад. Алибасов признал, что никто не мог так заполнять ДК и стадионы, как Лёвкин, и отметил его исключительный талант и выразительную внешность. Он также подчеркнул, что во время совместной работы музыкант был трудолюбивым человеком и пахал, «как сотрудник колхоза».