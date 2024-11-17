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17 ноября, 09:53

Не смог простить уход из «На-На»: Алибасов не общался с Лёвкиным последние 10 лет

Бари Алибасов признался, что не общался с Лёвкиным на протяжении 10 лет

Бари Алибасов и Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо, Вадим Тараканов

Бари Алибасов и Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо, Вадим Тараканов

Продюсер и создатель группы «На-На» Бари Алибасов не смог простить Владимира Лёвкина после его ухода из коллектива. Их разногласия привели к серьёзной ссоре, которая продолжалась на протяжении последних 10 лет — всё это время они не общались, сообщает Mash.

В беседе с телеграм-каналом Алибасов рассказал, что узнал о смерти Лёвкина от своей супруги, которая получила известие от Марины Лёвкиной. По словам продюсера, он и бывший фронтмен группы последний раз общались 10 лет назад. Алибасов признал, что никто не мог так заполнять ДК и стадионы, как Лёвкин, и отметил его исключительный талант и выразительную внешность. Он также подчеркнул, что во время совместной работы музыкант был трудолюбивым человеком и пахал, «как сотрудник колхоза».

«Все артисты в группе «На-На» трудолюбивые. Если они не трудолюбивые, мне будет нечего кушать. Поэтому все, кто там работает, в группе «На-На», пашут, как самые трудовые сотрудники колхоза», — поделился Алибасов в интервью «Газете.ru».

Напомним, бывший вокалист поп-группы «На-На» Владимир Лёвкин скончался сегодня утром, ему было 57 лет. В начале 2000-х у него был диагностирован рак лимфатической системы четвёртой стадии — много лет артист боролся с болезнью. По предварительной информации, причиной смерти стал рецидив онкологии.

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Наталья Демьянова
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