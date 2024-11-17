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17 ноября, 09:08

Критик Полупанов заявил, что ещё месяц назад Владимир Лёвкин выглядел бодро

За месяц до смерти Владимир Лёвкин собирался записать интервью с музыкальным обозревателем Владимиром Полупановым. Как рассказал SHOT Полупанов, последний раз они виделись в середине октября на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии "Виктория".

Владимир Полупанов и Владимир Лёвкин. Фото © SHOT

Владимир Полупанов и Владимир Лёвкин. Фото © SHOT

Тогда, по словам Полупанова, певец выглядел хорошо и бодро. Они запланировали интервью и сделали совместное фото. Как рассказал музыкальный обозреватель, Владимир Лёвкин был очень общительный, всегда с хорошим настроением.

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Напомним, о смерти бывшего солиста легендарной группы «На-На» Владимира Лёвкина стало известно 17 ноября. Певцу было 57 лет. По данным Life.ru, артист скончался утром в больнице. Предварительно, причиной смерти стал рецидив онкологии.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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