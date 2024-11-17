Критик Полупанов заявил, что ещё месяц назад Владимир Лёвкин выглядел бодро

За месяц до смерти Владимир Лёвкин собирался записать интервью с музыкальным обозревателем Владимиром Полупановым. Как рассказал SHOT Полупанов, последний раз они виделись в середине октября на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии "Виктория".

Тогда, по словам Полупанова, певец выглядел хорошо и бодро. Они запланировали интервью и сделали совместное фото. Как рассказал музыкальный обозреватель, Владимир Лёвкин был очень общительный, всегда с хорошим настроением.