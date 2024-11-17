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17 ноября, 09:26

Экс-солиста «На-На» Лёвкина экстренно госпитализировали два дня назад

Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Экс-солист группы «На-На» Владимир Лёвкин был экстренно госпитализирован два дня назад. Как сообщает SHOT, у него выявили рецидив онкологического заболевания

По данным телеграм-канала, несмотря на серьёзное заболевание Лёвкин не переставал выступать — 23 ноября у него должен был пройти концерт в загородном парк-отеле «Усадьба Бушарино», где певец собирался выступить вместе с супругой Мариной. У музыканта также были запланированы пять новогодних концертов.

В честь Владимира Лёвкина его коллеги и близкие проведут вечер памяти.

Критик Полупанов заявил, что ещё месяц назад Владимир Лёвкин выглядел бодро
Критик Полупанов заявил, что ещё месяц назад Владимир Лёвкин выглядел бодро

Напомним, сегодня, 17 ноября, стало известно о смерти бывшего солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина. Певцу было 57 лет. По данным Life.ru, артист скончался утром в больнице. По предварительной информации, причиной смерти стал рецидив онкологии.

Никита Никонов
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