Экс-солиста «На-На» Лёвкина экстренно госпитализировали два дня назад
Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
Экс-солист группы «На-На» Владимир Лёвкин был экстренно госпитализирован два дня назад. Как сообщает SHOT, у него выявили рецидив онкологического заболевания
По данным телеграм-канала, несмотря на серьёзное заболевание Лёвкин не переставал выступать — 23 ноября у него должен был пройти концерт в загородном парк-отеле «Усадьба Бушарино», где певец собирался выступить вместе с супругой Мариной. У музыканта также были запланированы пять новогодних концертов.
В честь Владимира Лёвкина его коллеги и близкие проведут вечер памяти.
Напомним, сегодня, 17 ноября, стало известно о смерти бывшего солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина. Певцу было 57 лет. По данным Life.ru, артист скончался утром в больнице. По предварительной информации, причиной смерти стал рецидив онкологии.