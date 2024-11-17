Экс-солиста «На-На» Лёвкина экстренно госпитализировали два дня назад

Экс-солист группы «На-На» Владимир Лёвкин был экстренно госпитализирован два дня назад. Как сообщает SHOT, у него выявили рецидив онкологического заболевания

По данным телеграм-канала, несмотря на серьёзное заболевание Лёвкин не переставал выступать — 23 ноября у него должен был пройти концерт в загородном парк-отеле «Усадьба Бушарино», где певец собирался выступить вместе с супругой Мариной. У музыканта также были запланированы пять новогодних концертов.