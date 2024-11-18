Юрий Николаев переведён из реанимации и чувствует себя хорошо

Народный артист России и телеведущий Юрий Николаев сообщил в беседе с ТАСС, что его состояние улучшилось после госпитализации, — пишут «Аргументы и факты». В настоящее время он переведён из реанимации в обычную палату, заверил, что идёт на поправку: «Пока я еще в больнице. Сначала я был в реанимации, а сейчас я в обычной палате. Самочувствие хорошее», — сообщил Николаев. Он также выразил благодарность за беспокойство о его здоровье.

Напомним, 75-летнего Юрия Николаева госпитализировали 10 ноября с диагнозом воспаление лёгких. Ранее в СМИ сообщалось, что у телеведущего якобы обнаружили коронавирус, однако сам артист опроверг эти данные.

Николаев наиболее известен своими музыкальными телепрограммами «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики» и «Честное слово с Юрием Николаевым». Он также снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь всё по-честному».

Ранее стало известно о госпитализации в реанимацию ещё одного известного деятеля культуры — народного артиста РСФСР Василия Ливанова. Ливанову потребовалась экстренная госпитализация в связи с желудочно-кишечным кровотечением. В середине октября у 89-летнего актёра был диагностирован рак.

Юрий Николаев поблагодарил всех, кто выразил поддержку и переживание за его здоровье, и передал «всем привет». Артист пока не знает, когда его выпишут, но надеется на скорейшее выздоровление.