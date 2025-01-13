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13 января, 09:28

Онкобольной Юрий Николаев попал в реанимацию после неудачного падения

Mash: Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию с переломом бедра

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Известный телеведущий Юрий Николаев был госпитализирован в реанимацию после праздников с переломом бедра. Как сообщает Mash, 76-летний шоумэн споткнулся о мебель в своем доме, в результате чего упал и сломал бедренную кость.

По данным телеграм-канала, Николаева госпитализировали на скорой помощи, и в больнице ему была проведена срочная операция. Из-за его возраста и общего состояния здоровья шоумэн провёл два дня в реанимации. В настоящее время он восстанавливается в обычной палате. Кроме того, Николаев проходит онколечение, так как у него в анамнезе рак лёгких и длительный стаж курения, что требует особого внимания со стороны врачей.

В ноябре Юрий Николаев тоже упал дома и дважды ударился головой. Тогда же врачи запретили ему курить. Известный артист так пристрастился к вредной привычке, что выкуривал до 50 сигарет в день.

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Наталья Демьянова
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