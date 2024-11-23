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23 ноября, 06:02

Онкобольная звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина попала в больницу

SHOT: В Москве госпитализирована звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина

Светлана Дружинина борется с онкологическим заболеванием. Обложка © SHOT

Светлана Дружинина борется с онкологическим заболеванием. Обложка © SHOT

Звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина экстренно госпитализирована в одну из московских больниц. По данным SHOT, ей назначена срочная противоопухолевая терапия после перенесённого бронхита.

У Дружининой онкологическое заболевание правого лёгкого, и каждая «простуда» может быть смертельно опасной. Вот и сейчас проблемы с органами дыхание привели 88-летнюю актрису ко врачам на больничную койку.

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О болезни Дружининой стало известно в августе этого года. Тогда её госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии. Известно, что рак сопровождался пневмонией. В конце октября её состояние ухудшилось.

Оксана Попова
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