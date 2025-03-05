Знаменитый шеф и будущая мама: Кто из русских звёзд практически обанкротился в 2025 году

Как показал годовой отчёт, 2024-й оказался финансово сложным для ряда российских знаменитостей, которые столкнулись с убытками в своих бизнес-проектах и потеряли значительные суммы прибыли. В некоторых случаях компании звёзд показали убытки в несколько миллионов или десятков миллионов рублей, а кто-то и вовсе чуть не обанкротился. Чьи имена теперь ассоциируются не только с успехом, но и с финансовыми проблемами?

Ида Галич

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida

У блогера Иды Галич, которая владеет 30%-ной долей в компании «Еджи», занимающейся продажей премиальных роллов и суши, возникли финансовые трудности, и в 2025 году они всё ещё продолжаются. В 2023-м фирма показала выручку в 8,1 млн рублей и чистую прибыль в 2,7 млн рублей, однако в 2024 году ситуация ухудшилась. Выручка упала до 5,6 млн рублей, а компания понесла убытки в размере 1,6 млн рублей. Таким образом, бизнес Иды Галич столкнулся с существенным снижением финансовых показателей.

Константин Ивлев

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivlevchef

Дела у «шефа всея Руси» Ивлева тоже идут неважно. Как пишет kp.ru, компания ООО «Шеф Фест», где Константин владеет половиной, в 2024 году понесла убытки в размере 4 млн рублей. Это резкий контраст с предыдущим годом, когда фирма, занимающаяся организацией конференций и выставок, получила чистую прибыль в 7,4 млн рублей. Ситуация усугубляется тем, что «Шеф Фест» находится в стадии ликвидации и должна прекратить свою деятельность к концу 2025 года. Таким образом, бизнес-предприятие известного телеведущего-шеф-повара столкнулось с серьёзными финансовыми трудностями, что привело к решению о его закрытии.

Елена Малышева

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе