Роль второго плана: Кто такая Анна Шевчук и почему она оставила карьеру ради Юры Борисова

О таком актёре, как Юра Борисов, в 2025 году узнали и стар и млад: россиянин, которого номинировали на «Оскар», стал звездой на родине и в мире. Вместе с ним на красной дорожке появился человек, который стал надёжной поддержкой и опорой актёру в творческих начинаниях, взяв на себя ответственность за заботу о семье. Это была Анна Шевчук, жена Борисова и мать его двоих детей. Рассказываем всё о ней в материале.

Краткая биография Анны Шевчук

Анна Шевчук — талантливая актриса и жена Юры Борисова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annashevchuk_a

Анна Шевчук родилась в 1991 году в городе Орске. По знаку зодиака она Козерог, и уже одиннадцать лет девушка замужем за Стрельцом по гороскопу, Юрой Борисовым. Пара поженилась в 2014 году, у них двое детей: дочери Марфа и Акулина. А чем Анна Шевчук занималась до свадьбы, расскажем далее.

С раннего детства будущая актриса и мать проявляла артистические способности. В детстве она с упоением пела советские песни, а школу совмещала с кружками по танцам и музыке. У неё был сильный хореографический талант, но травма спины помешала его развить. Тогда девочка решила связать карьеру с актёрским мастерством и поступила в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, мастерскую Виталия Иванова и Владимира Бейлиса. В 2013 году её приняли в труппу театра «Современник».

Карьера Анны Шевчук в кино

Анна Шевчук снималась во множестве сериалов, например «Псих» и «The Тёлки». Фото © «Натали и Александр» (сериал 2025), режиссёры Владимир Щегольков, Владимир Битоков, сценаристы Елена Лисасина, Иван Лырчиков и др. / Kinopoisk

Параллельно с этим Шевчук развивала свою «киношную» карьеру, в основном это были роли второго плана. Так, в 2018 году её пригласили во второй сезон «Доктора Рихтера», в 2020 году она снялась в первом сезоне сериала Фёдора Бондарчука «Псих», затем в сериалах «Монастырь» и «Выжившие». В 2023 году была роль в драме «Прости меня, Аня», где угадывается множество отсылок на её собственную историю любви, а в 2022 году хитом стала экранизация романа Минаева «The Тёлки». В 2024 году Шевчук сыграла в истории о Пушкине — сериале «Натали и Александр».

История любви Анны Шевчук и Юры Борисова

Анна Шевчук и Юра Борисов утверждают: это не было любовью с первого взгляда. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annashevchuk_a

Анна Шевчук встретила Юру Борисова на вступительных экзаменах в Щепкинское училище. Сначала Юра не произвёл на неё впечатления. Возможно, он был похож на «скуфидона» уже тогда. По крайней мере, в 2012 году в фильме «Перелом» Юра играл молодого человека, похожего на «гопника». Но через некоторое время Анна оценила его прекрасный внутренний мир и мужественную внешность, так что в 2014 году пара тайно поженилась в Грибоедовском ЗАГСе, оба актёра защитили свои дипломы и вскоре на свет появились их дочери.

Анна Шевчук: она выбрала семью

Анна Шевчук решила посвятить себя семье. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annashevchuk_a

Анна Шевчук и Юра Борисов живут дружно и спустя десять лет всё так же любят друг друга, как на последнем курсе университета. Для их знаков зодиака это редкий случай: обычно у Стрельца и Козерога по гороскопу низкая совместимость, но при большом желании и высоких чувствах выстроить гармоничные отношения им всё же удаётся. Именно такую ситуацию иллюстрирует брак Анны и Юры. Друг для друга они лучшие друзья, часть одной команды. Детей актёры воспитывают в любви и радости, стараются исполнять их желания, а друг друга — почаще баловать. С актёрской карьерой у Юры дела обстоят немного лучше: всё дело в том, что Анна сознательно выбрала домашний очаг, она стала надёжным тылом семьи.

Чем запомнился «Оскар» с Анной Шевчук и Юрой Борисовым

На красной дорожке Анна Шевчук и Юра Борисов просто блистали! Фото © Gettyimages / ANGELA WEISS

На красной дорожке супруги, естественно, появились вместе. Юра Борисов — в классическом смокинге, а Анна Шевчук — в белом платье в пол. Длинные волосы, макияж с акцентом на ярких губах — они прекрасно смотрелись рядом друг с другом. Также «Оскар» запомнился тем, что Шевчук фотографировала свои туфли на красной дорожке: кто из вас, оказавшись на главной «киношной» церемонии мира, не сделал бы так же? Видимо, поэтому видео быстро завирусилось и превратилось в интернет-мем.