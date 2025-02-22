История любви, достойная «Оскара»: Стало известно, как Юра Борисов добивался жены в «Щепке»

Супруга актёра Юры Борисова Анна не сразу разглядела в нём потенциального возлюбленного. Как рассказал StarHit, во время обучения в театральном институте девушка поначалу не обращала внимания на парня, однако к последним курсам между парой вспыхнули чувства, которые переросли в семейную жизнь.

«Она была в странных орских «валенках», с длинными волосами. И вообще не обращала на меня внимания. Потом в общежитии нас поселили в соседних комнатах, я пытался за ней ухаживать, но всё зря», — рассказывал актёр.

Борисов пытался завоевать сердце красавицы всеми возможными способами: оставлял ей сладости и глазированные сырки под дверью, писал записки, но все его усилия казались напрасными. Когда у него появилась машина, он пригласил студентку прокатиться, но даже этот жест не произвёл на неё впечатления.

Ситуация изменилась, когда студенты начали репетировать дипломный спектакль «Зойкина квартира». Борисов и Шевчук (девичья фамилия Анны) постоянно конфликтовали из-за своих персонажей. Режиссёр даже предупредил, что отменит представление, если актёры не смогут найти общий язык. Анна не сразу поняла, в чем дело, но вскоре осознала, что между ними возникла настоящая любовь.

К моменту завершения учёбы в университете влюбленные решили жить вместе, а через год тайно поженились в Грибоедовском ЗАГСе, даже не сообщив об этом своим родителям.

В начале их совместной жизни влюблённые столкнулись с трудностями. Они обосновались в комнате коммунальной квартиры на Покровском бульваре, которую театр «Современник» предоставил Анне. Супруги часто ссорились из-за экзистенциального кризиса, который переживал Юра. Постоянные размышления о направлении своей карьеры терзали не только его, но и окружающих. Тем не менее Анна всегда верила в своего мужчину. Она поддержала его, когда артист решил покинуть театр, несмотря на то что у них уже родилась дочь Марфа. Более того, Юра всегда прислушивался к мнению жены при выборе ролей и, благодаря её совету, решил пройти пробы на фильм «Вторжение» Бондарчука, роль в котором и принесла ему славу.