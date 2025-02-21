«Руки прочь!»: Россиянки заподозрили Майки Мэдисон во влюблённости в Юру Борисова

Россиянки потребовали от американской актрисы Майки Мэдисон не заигрывать с российским коллегой по фильму «Анора» Юрой Борисовым, у которого есть супруга и две дочки. Соответствующие комментарии они оставили под интервью артистки для журнала People, в котором она была очень щедра на комплименты для женатого актёра.

В беседе с изданием она назвала Борисова одним из добрейших людей среди всех, с кем она знакома. Ещё он смешной и не относится к себе слишком серьёзно, а его присутствие успокаивает, сказала актриса, добавив, что очень любит видеться с ним.

Россиянки обратили внимание на то, что актриса очень смущается, когда говорит о Борисове, словно влюблена в него. А при встречах с ним в глазах Мэдисон виден настоящий восторг и нескрываемая симпатия. Многие находят такую химию между актёрами вне съёмочной площадки даже милой, но есть и те, кто напомнил девушке о необходимости быть поскромнее, ведь у Борисова дома жена и две дочки.

«Вот скажите, разве это нормальное взаимодействие с женатым мужчиной?», «Да она же в него влюблена», «Жене, наверное, неприятно такое слышать», «Когда просто пообщалась с нормальным парнем», «Руки прочь от Юры, он женат!», «Та самая «просто подруга», «Она в него втрескалась, но я не осуждаю», «Я бы на месте жены рвала и метала», — написали пользователи.