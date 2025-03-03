Актёры фильма «Анора» отожгли под хит «Тату» после триумфа на «Оскаре»
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн отпраздновали «Оскар» танцами под песню «Тату»
Юра Борисов. Обложка © Telegram / Алёна, Блин!
Российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн станцевали на афтерпати кинопремии «Оскар». В видео, которое появилось в Сети, артисты с другими гостями вечеринки танцуют под хит «All The Things She Said» группы «Тату».
Юра Борисов танцует на вечеринке после премии «Оскар». Видео © Telegram / Алёна, Блин!
Борисов на афтерпати надел белую рубашку и чёрный брючный костюм, а его коллега отжигал в водолазке и в брюках. Режиссёр Никита Михалков прокомментировал результаты кинопремии. По его словам, награждение фильма «Анора» статуэткой «Оскар» показало, что из себя представляет премия американской киноакадемии на сегодняшний день.
«Качество этой картины подтвердило качество «Оскара» сегодня», — пояснил Михалков в беседе с 360.ru.
Напомним, что драма «Анора» удостоилась сразу пяти «Оскаров»: лучший фильм, лучший режиссёр Шон Бэйкер, главная женская роль Майки Мэдисон, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Правда Юре Борисову не удалось взять заветную золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в картине.