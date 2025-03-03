Почему всем нравится Юра Борисов? Психолог раскрыл Life.ru, в чём заключается феномен актёра
Психолог Самбурский: В Юре Борисове прекрасно сочетаются мягкость и брутальность
Юра Борисов. Обложка © ТАСС / АР
В фильме «Анора» Юре Борисову удалось создать уникальный образ, сочетающий внешнюю грубость и внутреннюю нежность. Этот персонаж произвёл такое впечатление на зрителей, что многие из них стали ассоциировать его с самим актёром, который не только был номинирован на «Оскар», но и завоевал восхищение женщин и уважение мужчин. О феномене российского артиста Life.ru рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.
Юра Борисов — это человек, который умеет быть собой. Его сила, забота и искренность — редкое сочетание, которое вызывает восхищение и уважение. И, возможно, именно поэтому он стал таким близким и понятным для стольких людей.
Внешняя агрессивность и физическая мощь Борисова сразу бросаются в глаза, что, по словам психолога, связано с эволюционными механизмами восприятия опасности. Однако, когда зрители погружаются в фильм, они обнаруживают, что актёр способен проявлять искренность и уязвимость, что создаёт контраст с его внешним образом. Это делает его персонажа более человечным и эмоционально доступным, что, в свою очередь, вызывает симпатию и желание сопереживать.
Психолог отметил, что особое внимание стоит уделить тому, как Юра проявляет заботу о своей супруге. Достаточно взглянуть на его социальные сети или увидеть, как он бережно поправляет ей платье на красной дорожке. Его трепетное отношение к семье свидетельствует о высоком уровне эмпатии, что особенно ценится женщинами. Эмпатичный мужчина демонстрирует способность к глубоким эмоциональным связям. Девушки, ищущие партнёра, воспринимают это как умение понимать чувства, что является основой для гармоничных и крепких отношений. Наблюдая за тем, как он заботится о своей жене, многие женщины не могут удержаться от мысли «примерить» Юру на себя и сравнить своего мужа или парня с ним, считает специалист.
В то же время мужская аудитория увидела в Юре «своего человека». Эффект «пацанской ранимости» сработал: мужчины признали в нём своего, так как он не боится демонстрировать свои слабости, оставаясь при этом сильным. Это редкое сочетание, подчеркнул Самбурский, вызывает безусловное уважение.
Кроме того, добавил собеседник Life.ru, создаётся впечатление, что Юра сыграл в «Аноре» самого себя, стал символом успешного и искреннего человека, который нашёл своё место в жизни, женился и завёл семью, оставаясь верным себе. Это делает его привлекательным для окружающих и создаёт образ «хеппи-энда», который многие стремятся увидеть в своей жизни.
К сожалению, Юре Борисову не удалось взять заветную золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре». Награда ушла Кирану Калкину. Однако талант россиянина отметил сам Роберт Дауни – младший. Всего кинокартина Шона Бейкера забрала на прошедшей премии награды в пяти номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая актриса», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».