Почему всем нравится Юра Борисов? Психолог раскрыл Life.ru, в чём заключается феномен актёра

В фильме «Анора» Юре Борисову удалось создать уникальный образ, сочетающий внешнюю грубость и внутреннюю нежность. Этот персонаж произвёл такое впечатление на зрителей, что многие из них стали ассоциировать его с самим актёром, который не только был номинирован на «Оскар», но и завоевал восхищение женщин и уважение мужчин. О феномене российского артиста Life.ru рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Юра Борисов — это человек, который умеет быть собой. Его сила, забота и искренность — редкое сочетание, которое вызывает восхищение и уважение. И, возможно, именно поэтому он стал таким близким и понятным для стольких людей. Станислав Самбурский Клинический психолог

Внешняя агрессивность и физическая мощь Борисова сразу бросаются в глаза, что, по словам психолога, связано с эволюционными механизмами восприятия опасности. Однако, когда зрители погружаются в фильм, они обнаруживают, что актёр способен проявлять искренность и уязвимость, что создаёт контраст с его внешним образом. Это делает его персонажа более человечным и эмоционально доступным, что, в свою очередь, вызывает симпатию и желание сопереживать.

Психолог отметил, что особое внимание стоит уделить тому, как Юра проявляет заботу о своей супруге. Достаточно взглянуть на его социальные сети или увидеть, как он бережно поправляет ей платье на красной дорожке. Его трепетное отношение к семье свидетельствует о высоком уровне эмпатии, что особенно ценится женщинами. Эмпатичный мужчина демонстрирует способность к глубоким эмоциональным связям. Девушки, ищущие партнёра, воспринимают это как умение понимать чувства, что является основой для гармоничных и крепких отношений. Наблюдая за тем, как он заботится о своей жене, многие женщины не могут удержаться от мысли «примерить» Юру на себя и сравнить своего мужа или парня с ним, считает специалист.

В то же время мужская аудитория увидела в Юре «своего человека». Эффект «пацанской ранимости» сработал: мужчины признали в нём своего, так как он не боится демонстрировать свои слабости, оставаясь при этом сильным. Это редкое сочетание, подчеркнул Самбурский, вызывает безусловное уважение.