«Добро пожаловать в высшую лигу»: Роберт Дауни-младший довёл Юру Борисова до слёз на «Оскаре»
Роберт Дауни-младший похвалил Юру Борисова и его работу в «Аноре» на «Оскаре»
Звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший трогательно поприветствовал Юру Борисова на церемонии вручения премии «Оскар». Американский актёр похвалил российского коллегу за роль в фильме «Анора» и намекнул ему на большие перспективы.
«Он ведь был потрясающим в «Аноре»? Впечатляющая работа в роли добродушного гангстера. Добро пожаловать в высшую лигу! Ты сейчас в нужном месте», — произнесла голливудская звезда со сцены.
Борисов не смог сдержать эмоций. Лицо российского актёра украсила искренняя улыбка, а глаза едва заметно прослезились.
Роберт Дауни-младший приветствует Юру Борисова. Видео © X / TaskMovies
К сожалению, Юре Борисову не удалось взять заветную золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. Награда ушла Кирану Калкину.
X / TaskMovies