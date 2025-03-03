«Добро пожаловать в высшую лигу»: Роберт Дауни-младший довёл Юру Борисова до слёз на «Оскаре»

Звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший трогательно поприветствовал Юру Борисова на церемонии вручения премии «Оскар». Американский актёр похвалил российского коллегу за роль в фильме «Анора» и намекнул ему на большие перспективы.

«Он ведь был потрясающим в «Аноре»? Впечатляющая работа в роли добродушного гангстера. Добро пожаловать в высшую лигу! Ты сейчас в нужном месте», — произнесла голливудская звезда со сцены.

Борисов не смог сдержать эмоций. Лицо российского актёра украсила искренняя улыбка, а глаза едва заметно прослезились.

Роберт Дауни-младший приветствует Юру Борисова. Видео © X / TaskMovies