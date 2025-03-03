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3 марта, 01:36

«Добро пожаловать в высшую лигу»: Роберт Дауни-младший довёл Юру Борисова до слёз на «Оскаре»

Роберт Дауни-младший похвалил Юру Борисова и его работу в «Аноре» на «Оскаре»

Звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший трогательно поприветствовал Юру Борисова на церемонии вручения премии «Оскар». Американский актёр похвалил российского коллегу за роль в фильме «Анора» и намекнул ему на большие перспективы.

«Он ведь был потрясающим в «Аноре»? Впечатляющая работа в роли добродушного гангстера. Добро пожаловать в высшую лигу! Ты сейчас в нужном месте», — произнесла голливудская звезда со сцены.

Борисов не смог сдержать эмоций. Лицо российского актёра украсила искренняя улыбка, а глаза едва заметно прослезились.

Роберт Дауни-младший приветствует Юру Борисова. Видео © X / TaskMovies

«Привет из будущего»: Юра Борисов и Марк Эйдельштейн «взяли» гигантский «Оскар»
«Привет из будущего»: Юра Борисов и Марк Эйдельштейн «взяли» гигантский «Оскар»

К сожалению, Юре Борисову не удалось взять заветную золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. Награда ушла Кирану Калкину.

Обложка ©

X / TaskMovies

Тимур Хингеев
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