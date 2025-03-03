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3 марта, 03:05

«Анора» с Юрой Борисовым взяла две статуэтки «Оскар» за лучший монтаж и сценарий

Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора». Режиссёр и сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk

Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора». Режиссёр и сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk

Комедийная драма «Анора» режиссёра Шона Бэйкера завоевала сразу две премии «Оскар». Картина оказалась лучшей в номинациях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».

Режиссёр Шон Бэйкер, который лично работал над сценарием и монтажом фильма, не скрывал эмоций в ходе своей речи.

«Спасибо за признание, потому что… если бы видели эту плёнку! Поверьте, я бы никогда не сел за неё снова», — пошутил Бэйкер со сцены, вызвав смех в зале.

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К сожалению, Юре Борисову не удалось взять заветную золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре». Награда ушла Кирану Калкину. Однако талант россиянина отметил сам Роберт Дауни-младший.

Антон Голыбин
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