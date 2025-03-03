«Анора» с Юрой Борисовым взяла две статуэтки «Оскар» за лучший монтаж и сценарий

Режиссёр Шон Бэйкер, который лично работал над сценарием и монтажом фильма, не скрывал эмоций в ходе своей речи.

«Спасибо за признание, потому что… если бы видели эту плёнку! Поверьте, я бы никогда не сел за неё снова», — пошутил Бэйкер со сцены, вызвав смех в зале.