«Анора» с Юрой Борисовым взяла две статуэтки «Оскар» за лучший монтаж и сценарий
Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора». Режиссёр и сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk
Комедийная драма «Анора» режиссёра Шона Бэйкера завоевала сразу две премии «Оскар». Картина оказалась лучшей в номинациях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».
Режиссёр Шон Бэйкер, который лично работал над сценарием и монтажом фильма, не скрывал эмоций в ходе своей речи.
«Спасибо за признание, потому что… если бы видели эту плёнку! Поверьте, я бы никогда не сел за неё снова», — пошутил Бэйкер со сцены, вызвав смех в зале.
К сожалению, Юре Борисову не удалось взять заветную золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре». Награда ушла Кирану Калкину. Однако талант россиянина отметил сам Роберт Дауни-младший.