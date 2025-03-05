Дмитрий Дибров с женой и тремя детьми улетели из России в «рай»
Жена Диброва показала откровенные фото и рассказала про отпуск на Сейшелах
Дмитрий Дибров с женой Полиной. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ polinadibrova
Телеведущий Дмитрий Дибров проводит отпуск вместе с 36-летней женой Полиной и тремя детьми на Сейшельских островах. На этом заграничном курорте семья оказалась впервые, зато Дибровы много путешествуют по России и открывают для себя родные красоты.
«Впервые здесь, красота невероятная. Рай? Расстояние — дело поправимое. Главное идти навстречу к своим желаниям», — написала в соцсети Полина, комментируя природу Сейшел.
Полина Диброва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ polinadibrova
Женщина также показала фото в купальнике, чем восхитила поклонников, которые осыпали её комплиментами и поинтересовались, в чём секрет отличной фигуры после трёх беременностей. Полина рассказала, что придерживается жёстких диет, исключает глютен и сладкое, вообще не пьёт алкоголь. Также жена Диброва занимается фитнесом, посещая индивидуальные тренировки. По её словам, даже на отдыхе она уделяет время спорту, чтобы оставаться в форме.
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