«Вынуждена ужиматься»: Актриса из «Не родись красивой» откровенно рассказала о своём заработке

Актриса Ольга Ломоносова (Не родись красивой», «Северный полюс», «Иваново счастье. Новые истории», «Крёстный») рассказала, что ей не всегда хватает денег на «хотелки», порой приходится «ужиматься» в средствах и возможностях. Такое происходит потому что артистка решила меньше зарабатывать, но участвовать в качественных проектах, а не бежать на все съёмки подряд ради денег.

«Это очень растяжимое понятие — быть довольным своим финансовым положением. Ну, то есть если я нахожусь в съёмках, я ими довольна, но я же не всё время в них нахожусь. Потому что, во-первых, не могу бесперебойно сниматься, ведь у меня есть ещё театр и трое детей, а во-вторых, я стараюсь делать ставку на качество, а не на количество», — призналась актриса в интервью с Леди Mail.

Кроме того, Ломоносова отметила, что по своей натуре она склонна к расточительности. Звезда обычно не обращает внимания на состояние своего счёта и тратит деньги, замечая их отсутствие, когда баланс оказывается на нуле.