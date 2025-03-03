7 пар русских звёзд, кто вообще не родственники, но сходство между собой имеют потрясающее
Некоторые звёзды выглядят как близнецы, хотя вовсе не родственники! Life.ru показывает 7 пар знаменитостей, чьё сходство просто невероятно.
7 пар звёзд, которых путают даже фанаты. Коллаж © Life.ru. Фото © kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuzmummy, © Shutterstock / FOTODOM / GluckaPixels, © Freepik / rawpixel.com
Замечали ли вы когда-нибудь, как некоторые знаменитости выглядят словно близнецы, хотя никакого родства между ними нет? Будто где-то в небесной канцелярии перепутали шаблоны внешности. Life.ru собрал для вас семь самых впечатляющих пар российских звёзд, чьё сходство заставит вас дважды моргнуть!
Максим Матвеев и Кирилл Гребенщиков
Максим Матвеев и Кирилл Гребенщиков — актёры, которых все путают. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxim_matveev_, kirill.grebenshchikov
Эти два красавца-актёра частенько вызывают путаницу даже у преданных фанатов. Максим Матвеев, известный по ролям в «Стилягах», «Анне Карениной» и во многих других хитах российского кинематографа, обладает теми же выразительными чертами лица, что и звезда сериала «Грач» Кирилл Гребенщиков. Тот же пронзительный взгляд, похожая линия подбородка и почти идентичная улыбка — это всё про них! Когда оба актёра отращивают бороду, сходство становится просто невероятным. А ведь в родственниках они не числятся — проверено! Может, это и к лучшему — зрителям хватает двойной порции харизмы на экранах.
Надежда Румянцева и Ольга Кузьмина
От легенды советского кино до современной звезды «Кухни» — расстояние в несколько десятилетий, но сходство поразительное! Миниатюрная Надежда Румянцева с её фирменными круглыми щёчками и лучезарной улыбкой будто передала эстафету своей внешности Ольге Кузьминой. Обе актрисы обладают не только похожими чертами лица, но и схожей энергетикой — задорной, лёгкой, искромётной. Ольга словно современное воплощение легендарной Румянцевой. И хоть они никогда не встречались (Надежда Васильевна ушла из жизни в 2008 году), эта визуальная связь поколений выглядит как самое настоящее волшебство кинематографа.
Юля Паршута и Юлианна Караулова
Юля Паршута и Юлианна Караулова — двойники в мире музыки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parshoota, yulianna_karaulova
Две талантливые певицы, две Юли, два похожих лица — и ни капли родства! Бывшая участница группы «Инь-Ян» Юля Паршута и экс-солистка «5sta Family» Юлианна Караулова не просто носят созвучные имена, но и выглядят так, что их легко перепутать. Светлые волосы, выразительные глаза, похожие черты лица... Неудивительно, что даже опытные поклонники поп-музыки иногда путаются, кто из них кто, особенно на фотографиях. Когда они появляются на одних музыкальных премиях, фотографы часто делают двойные снимки — настолько заметно это удивительное сходство.
Наталья Селезнёва и Марина Кравец
Комедийный талант и внешняя схожесть — вот что объединяет народную артистку России Наталью Селезнёву и звезду Comedy Club Марину Кравец. Хотя между ними большая разница в возрасте, общие черты лица просто невозможно не заметить! Тот же изящный овал лица, похожая улыбка и — что особенно бросается в глаза — невероятно выразительный взгляд. Обе обладают природным комедийным даром и умением перевоплощаться. Кажется, шутить на генетическом уровне — это семейное... Ой, а ведь они не родственники!
Анна Плетнёва и Анна Седокова
Анна Плетнёва и Анна Седокова — не сёстры, но почти копии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dusya_star, annasedokova
Две роковые брюнетки российского шоу-бизнеса, две Анны с похожими чертами лица. Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва и экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова не только носят одинаковое имя, но и обладают удивительно похожей внешностью. Чувственные губы, выразительные глаза, точёные скулы — их часто принимают за сестёр. Обе девушки не боятся смелых образов и экспериментов со своей внешностью, что только подчёркивает их сходство. Когда они обе были брюнетками, различить их на некоторых фото было настоящим квестом даже для преданных фанатов.
Наталья Андрейченко и Ольга Ломоносова
Любимица миллионов, звезда легендарной «Мэри Поппинс, до свидания!» Наталья Андрейченко и актриса нового поколения Ольга Ломоносова — удивительный пример того, как природа повторяет удачные решения. Изящный профиль, тонкие черты лица, особенная линия бровей и губ — всё это создаёт впечатление, будто между ними должно быть родство. Но нет! Просто удивительная игра генетической лотереи. Интересно, что обе актрисы обладают также похожими пластикой и грацией в движениях — возможно, балетное прошлое Ольги сыграло в этом свою роль.
Антон Макарский и Владислав Ценёв
Брутальный красавец Антон Макарский, покоривший сердца зрительниц своими ролями в мюзиклах и фильмах, имеет неожиданного «двойника» — психолога и писателя Владислава Ценёва. Их сходство настолько поразительно, что порой создаётся впечатление, будто это один и тот же человек. Мужественные черты лица, характерная линия подбородка, одинаковый разрез глаз — всё это делает их практически близнецами. Разные профессии и образ жизни ничуть не мешают им выглядеть так, словно они братья. Забавно, что несколько раз фотографии Владислава использовались в Интернете как снимки Антона — настолько сильно это визуальное сходство!
Вот такие удивительные дубликаты можно встретить среди российских знаменитостей. Природа иногда шутит очень забавно, создавая людей, похожих как две капли воды, но не связанных родственными узами. А вы замечали другие примеры таких удивительных совпадений? Делитесь в комментариях! Ранее Life.ru рассказывал о трагедии на концерте Ваенги 2025 года и о других случаях на сцене, которые обернулись смертями фанатов.
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