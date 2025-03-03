7 пар русских звёзд, кто вообще не родственники, но сходство между собой имеют потрясающее

Замечали ли вы когда-нибудь, как некоторые знаменитости выглядят словно близнецы, хотя никакого родства между ними нет? Будто где-то в небесной канцелярии перепутали шаблоны внешности. Life.ru собрал для вас семь самых впечатляющих пар российских звёзд, чьё сходство заставит вас дважды моргнуть!

Максим Матвеев и Кирилл Гребенщиков

Максим Матвеев и Кирилл Гребенщиков — актёры, которых все путают. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxim_matveev_, kirill.grebenshchikov

Эти два красавца-актёра частенько вызывают путаницу даже у преданных фанатов. Максим Матвеев, известный по ролям в «Стилягах», «Анне Карениной» и во многих других хитах российского кинематографа, обладает теми же выразительными чертами лица, что и звезда сериала «Грач» Кирилл Гребенщиков. Тот же пронзительный взгляд, похожая линия подбородка и почти идентичная улыбка — это всё про них! Когда оба актёра отращивают бороду, сходство становится просто невероятным. А ведь в родственниках они не числятся — проверено! Может, это и к лучшему — зрителям хватает двойной порции харизмы на экранах.

Надежда Румянцева и Ольга Кузьмина

Надежда Румянцева и Ольга Кузьмина — похожи, будто мать и дочь. Фото © kinopoisk, kinopoisk

От легенды советского кино до современной звезды «Кухни» — расстояние в несколько десятилетий, но сходство поразительное! Миниатюрная Надежда Румянцева с её фирменными круглыми щёчками и лучезарной улыбкой будто передала эстафету своей внешности Ольге Кузьминой. Обе актрисы обладают не только похожими чертами лица, но и схожей энергетикой — задорной, лёгкой, искромётной. Ольга словно современное воплощение легендарной Румянцевой. И хоть они никогда не встречались (Надежда Васильевна ушла из жизни в 2008 году), эта визуальная связь поколений выглядит как самое настоящее волшебство кинематографа.

Юля Паршута и Юлианна Караулова

Юля Паршута и Юлианна Караулова — двойники в мире музыки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parshoota, yulianna_karaulova

Две талантливые певицы, две Юли, два похожих лица — и ни капли родства! Бывшая участница группы «Инь-Ян» Юля Паршута и экс-солистка «5sta Family» Юлианна Караулова не просто носят созвучные имена, но и выглядят так, что их легко перепутать. Светлые волосы, выразительные глаза, похожие черты лица... Неудивительно, что даже опытные поклонники поп-музыки иногда путаются, кто из них кто, особенно на фотографиях. Когда они появляются на одних музыкальных премиях, фотографы часто делают двойные снимки — настолько заметно это удивительное сходство.

Наталья Селезнёва и Марина Кравец

Наталья Селезнёва и Марина Кравец — две звезды с одной улыбкой. Фото © kinopoisk, kinopoisk

Комедийный талант и внешняя схожесть — вот что объединяет народную артистку России Наталью Селезнёву и звезду Comedy Club Марину Кравец. Хотя между ними большая разница в возрасте, общие черты лица просто невозможно не заметить! Тот же изящный овал лица, похожая улыбка и — что особенно бросается в глаза — невероятно выразительный взгляд. Обе обладают природным комедийным даром и умением перевоплощаться. Кажется, шутить на генетическом уровне — это семейное... Ой, а ведь они не родственники!

Анна Плетнёва и Анна Седокова

Анна Плетнёва и Анна Седокова — не сёстры, но почти копии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dusya_star, annasedokova

Две роковые брюнетки российского шоу-бизнеса, две Анны с похожими чертами лица. Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва и экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова не только носят одинаковое имя, но и обладают удивительно похожей внешностью. Чувственные губы, выразительные глаза, точёные скулы — их часто принимают за сестёр. Обе девушки не боятся смелых образов и экспериментов со своей внешностью, что только подчёркивает их сходство. Когда они обе были брюнетками, различить их на некоторых фото было настоящим квестом даже для преданных фанатов.

Наталья Андрейченко и Ольга Ломоносова

Наталья Андрейченко и Ольга Ломоносова — совпадение или судьба? Фото © kinopoisk, kinopoisk

Любимица миллионов, звезда легендарной «Мэри Поппинс, до свидания!» Наталья Андрейченко и актриса нового поколения Ольга Ломоносова — удивительный пример того, как природа повторяет удачные решения. Изящный профиль, тонкие черты лица, особенная линия бровей и губ — всё это создаёт впечатление, будто между ними должно быть родство. Но нет! Просто удивительная игра генетической лотереи. Интересно, что обе актрисы обладают также похожими пластикой и грацией в движениях — возможно, балетное прошлое Ольги сыграло в этом свою роль.

Антон Макарский и Владислав Ценёв

Антон Макарский и Владислав Ценёв — один образ на двоих. Фото © kinopoisk, kinopoisk

Брутальный красавец Антон Макарский, покоривший сердца зрительниц своими ролями в мюзиклах и фильмах, имеет неожиданного «двойника» — психолога и писателя Владислава Ценёва. Их сходство настолько поразительно, что порой создаётся впечатление, будто это один и тот же человек. Мужественные черты лица, характерная линия подбородка, одинаковый разрез глаз — всё это делает их практически близнецами. Разные профессии и образ жизни ничуть не мешают им выглядеть так, словно они братья. Забавно, что несколько раз фотографии Владислава использовались в Интернете как снимки Антона — настолько сильно это визуальное сходство!