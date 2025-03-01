«Не ведитесь на эту историю»: Почему самые желанные холостяки шоу-бизнеса бегут от загса как от огня

Молодые, успешные, обеспеченные — и упрямо одинокие. Мы разобрались, почему звёздные мужчины российского шоу-бизнеса не спешат надевать обручальное кольцо и какие требования они выдвигают своим потенциальным невестам.

Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин о женитьбе: «Чем больше заработал, тем больше есть чего терять». Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Прохор Шаляпин в свой 41 наслаждается холостяцкой жизнью и не скрывает этого. После трагической смерти третьей супруги, Татьяны Дэвис, певец временами заводил романы, но ни один из них не перерос во что-то серьёзное. «У меня всё есть для счастливой жизни», — признаётся артист, перечисляя преимущества своего холостяцкого быта: прачечная в доме, уборщица, рестораны и, конечно, полная свобода.

Главное условие комфорта для Шаляпина — никаких стрессов и раздражителей. Утром он просыпается в абсолютной тишине, в идеальной темноте, с правильной влажностью воздуха. Как тут впустить в свою жизнь постороннего человека? Единственное, что тревожит певца, — продолжение рода. Шаляпин мечтает минимум о троих детях, но вести их будущую маму в загс не торопится. «Мне нужна барышня, которая будет другом и партнёром», — объясняет Прохор. При этом он откровенно боится брачных контрактов и делёжки имущества. «Чем больше человек заработал, тем больше есть чего терять», — рассуждает певец, вспоминая скандальные разводы знаменитостей.

Дима Билан

Дима Билан ищет невесту не из мегаполиса: требования звезды к будущей жене. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

43-летний заслуженный артист России тоже пока не встретил женщину своей мечты. И дело тут не в завышенных требованиях, а в особенностях современного мира. По словам Билана, его идеальная спутница не должна быть помешана на социальных сетях и публичности. Певец хочет сохранить семейную жизнь вдали от посторонних глаз.

«Мне очень важно, чтобы то семейное, над чем ты работаешь, не растащила толпа», — признаётся артист. Билан убеждён, что в мегаполисах такую девушку встретить практически невозможно. По его мнению, настоящие ценности сохранились только в небольших городах. «Есть девчонки, которые не знают себе цены в хорошем смысле слова», — мечтательно замечает певец, готовый отправиться за своим счастьем хоть на край света.

Алексей Воробьёв

Алексей Воробьёв о поисках идеальной жены: какие требования выдвигает артист. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Алексей Воробьёв подходит к поиску невесты с фирменным юмором. 37-летний артист даже составил шуточный список требований к будущей спутнице. «Ищу невесту умную, красивую, желательно талантливую, но этот пункт не обязателен», — заявляет певец с характерной самоуверенностью, добавляя, что таланта ему самому «на десятерых хватит».

Но коллеги по цеху относятся к заявлениям Воробьёва скептически. «Лёша — звезда, он изощрён в своих вкусах, избалован. Девчонки, не ведитесь на эту историю», — предостерегает певица Анита Цой. Несмотря на противоречивые высказывания о женщинах, которые вызвали шквал негативных комментариев в Сети, Воробьёв всё же задумывается о создании семьи. «Еду из спортзала и думаю: жениться, что ли? Согласен, мероприятие сомнительное. И проблем от него больше, чем радости. Но веселья так точно прибавится», — размышляет артист.

Стас Пьеха

Стас Пьеха отказывается от брака: как детские травмы влияют на отношения звезды. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

А вот Стас Пьеха в свои 44 года абсолютно твёрдо решил: загс — это не для него. Единственный опыт официального брака оказался для певца достаточным. «Я не хочу с кем-то сожительствовать на одной территории», — категорично заявляет артист. Психологи видят корень проблемы в детстве звезды. Стас никогда не видел перед глазами пример счастливой семьи: родители не жили вместе, отца мальчик встречал всего пару раз, а мама с бабушкой постоянно были на гастролях.

Детские травмы превратились во взрослые страхи. Пьеха признаётся, что даже боится влюбляться из страха ошибиться. «Влюблённость — это всегда биполярные ситуации. С одной стороны, приятное опьянение. А с другой — есть похмелье потом», — философски замечает артист.

Почему звёзды боятся загса?

Почему знаменитые мужчины боятся идти в загс: откровения российских звёзд. Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Клинический психолог Ольга Гельман в материале 5-tv.ru поделилась: «Самые крепкие отношения — это там, где люди разрешают друг другу быть самими собой. Не пытаясь ломать, перевоспитывать, манипулировать». На первый взгляд может показаться, что звёздные холостяки просто избалованы вниманием и слишком требовательны. Но реальность сложнее. Публичность накладывает свой отпечаток.

«Артистам сложнее. Их публичностью могут воспользоваться в недобросовестном плане», — объясняет Шаляпин. При этом статистика говорит обратное: «Мужчины, которые женаты, дольше живут и живут более счастливую жизнь», — отмечает психолог Гельман.

Звёздные холостяки России: кто из знаменитостей не торопится под венец. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A