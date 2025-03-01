«Меня до сих пор называют Макаром»: Звезда «Кадетства» высказался о перезапуске сериала

Александр Головин стал известен на всю страну после выхода сериала «Кадетство», где он сыграл роль Макара. Актёр заявил в беседе с порталом «Страсти», что в эпоху ремастеров и ремейков было бы интересно задуматься и о перезапуске полюбившегося многим телесериала с его участием.

«Меня до сих пор называют Макаром! Мне очень приятно, что люди помнят такой хороший и патриотичный сериал, как «Кадетство». Он по-настоящему попал в сердца наших зрителей. Для артиста такое признание — большая ценность», — сказал артист.

Он признался, что ему было бы приятно вновь поработать над этим сериалом, однако подобных предложений пока не поступало.