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1 марта, 10:39

«Меня до сих пор называют Макаром»: Звезда «Кадетства» высказался о перезапуске сериала

Актёр Головин: Меня до сих пор называют Макаром из «Кадетства»

Александр Головин стал известен на всю страну после выхода сериала «Кадетство», где он сыграл роль Макара. Актёр заявил в беседе с порталом «Страсти», что в эпоху ремастеров и ремейков было бы интересно задуматься и о перезапуске полюбившегося многим телесериала с его участием.

«Меня до сих пор называют Макаром! Мне очень приятно, что люди помнят такой хороший и патриотичный сериал, как «Кадетство». Он по-настоящему попал в сердца наших зрителей. Для артиста такое признание — большая ценность», — сказал артист.

Он признался, что ему было бы приятно вновь поработать над этим сериалом, однако подобных предложений пока не поступало.

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Помнится, что у детей тогда в школе были тетрадки с персонажами из «Кадетства». Ранее Life.ru рассказывал, как изменились персонажи телесериала спустя 16 лет после его окончания.

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RuTube / «Кадетство»

Владимир Озеров
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