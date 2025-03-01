Юра Борисов ответил на каверзный вопрос о любви и стриптиз-клубе
Юра Борисов заявил, что встретить настоящую любовь можно даже в туалете
Юра Борисов. Обложка © AP/ TASS/ Jordan Strauss
Актёр Юра Борисов допустил, что настоящую любовь можно встретить в стриптиз-клубе. Такой вопрос ему задала телеведущая Амилия Димолденберг в мини-интервью. Звезда фильма «Анора» заявил, что любовь можно найти где угодно. По сюжету фильма, сын русского олигарха влюбляется в девушку из стриптиз-клуба и спонтанно на ней женится, так что вопрос ведущей был с отсылкой к кинокартине.
«Я думаю, что любовь повсюду и вы можете её найти абсолютно везде, даже в туалете. Потому что если это настоящая любовь, то почему бы и нет?», — ответил на вопрос ведущей Борисов.
В случае своей победы на «Оскаре» актёр планирует отдать золотую статуэтку маме. Борисов не смог выиграть награду премии Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Звезду фильма «Анора» обошёл американец Киран Калкин. А 16 февраля Борисов посетил 78-ю церемонию вручения британской кинопремии BAFTA. Однако и там его обошёл младший брат Маколея Калкина. Теперь остался «Оскар».