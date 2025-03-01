Юра Борисов ответил на каверзный вопрос о любви и стриптиз-клубе

Актёр Юра Борисов допустил, что настоящую любовь можно встретить в стриптиз-клубе. Такой вопрос ему задала телеведущая Амилия Димолденберг в мини-интервью. Звезда фильма «Анора» заявил, что любовь можно найти где угодно. По сюжету фильма, сын русского олигарха влюбляется в девушку из стриптиз-клуба и спонтанно на ней женится, так что вопрос ведущей был с отсылкой к кинокартине.